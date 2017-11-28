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01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» обыграл «Уотфорд» благодаря голам Янга, Марсьяля и Лингарда

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Уотфорд» — 4:2.

Источник: AFP 2017

Манкунианцы вышли вперёд на 19-й минуте — счёт открыл Эшли Янг. На 25-й минуте гости забили второй мяч — Янгу удался эффектным удар со штрафного в девятку. На 32-й минуте подопечные Жозе Моуринью довели счёт до разгромного — отличился Антони Марсьяль. В концовке хозяева сумели вернуть интригу — на 77-й минуте Трой Дини реализовал пенальти, а на 84-й Абдулайе Дукуре сократил разрыв в счёте до минимального. Впрочем через две минуты Джесси Лингард окончательно снял вопрос о победителе.

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Идущий на втором месте в таблице АПЛ «МЮ» на пять очков отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити», который 29 ноября дома сыграет с «Саутгемптоном».

В другом матче тура «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2. В компенсированное к первому тайму время Хал Робсон-Кану вывел «дроздов» вперёд, а на 56-й минуте Сэм Филд удвоил преимущество хозяев. Тем не менее «сороки» сумели отыграться — на 59-й минуте Киран Кларк один мяч отыграл, а 83-й минуте автогол был записан на Джонни Эванса.

Уотфорд 2:4
Первый тайм: 0:3
Манчестер Юнайтед
28.11.2017, 23:00 основной раунд: 14-й тур Vicarage Road
Главные тренеры
Силва Марку Жозе Моуринью
Голы
77′ Трой Дини 9
84′ Абдулай Дукуре (А. Каррильо) 16
18 Эшли Янг (Дж. Лингард) 19′
18 Эшли Янг 25′
11 Антони Марсьяль (Р. Лукаку) 32′
14 Джесси Лингард (А. Эррера) 86′
Составы
Эурелиу Гомес 1
41′ Эдриан Мариаппа 6
Кико Фемения 21
Марвин Зегелар 22
Кристиан Кабаселе 27
Том Клеверли 8
24′ Абдулай Дукуре 16
Ришарлисон 11
58′ Себастьян Предль 5
Роберто Перейра 37
58′ Уилл Хьюз 19
Андре Каррильо 28
72′ Андре Грэй 18
Трой Дини 9
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
5 Маркос Рохо 38′
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич 54′
21 Андер Агуэра Эррера
11 Антони Марсьяль 65′
19 Маркус Рэшфорд
14 Джесси Лингард 88′
10 Златан Ибрагимович
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 7
5 Угловые 5
12 Фолы 10
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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