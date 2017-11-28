«МЮ» обыграл «Уотфорд» благодаря голам Янга, Марсьяля и Лингарда

Источник: AFP 2017

Манкунианцы вышли вперёд на 19-й минуте — счёт открыл Эшли Янг. На 25-й минуте гости забили второй мяч — Янгу удался эффектным удар со штрафного в девятку. На 32-й минуте подопечные Жозе Моуринью довели счёт до разгромного — отличился Антони Марсьяль. В концовке хозяева сумели вернуть интригу — на 77-й минуте Трой Дини реализовал пенальти, а на 84-й Абдулайе Дукуре сократил разрыв в счёте до минимального. Впрочем через две минуты Джесси Лингард окончательно снял вопрос о победителе.

Идущий на втором месте в таблице АПЛ «МЮ» на пять очков отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити», который 29 ноября дома сыграет с «Саутгемптоном».