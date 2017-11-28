Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
«Лестер» победил «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Лестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Джейми Варди (13-я минута) и Рияд Марез (45-я). Автором гола у «шпор» стал Харри Кейн (79-я).
В параллельном матче «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас» — 0:0.
|Лестер
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Клод Пюэль
|Маурисио Покеттино
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)