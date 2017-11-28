«Лестер» победил «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Джейми Варди (13-я минута) и Рияд Марез (45-я). Автором гола у «шпор» стал Харри Кейн (79-я).