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01:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» победил «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Лестера» обыграли лондонский «Тоттенхэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Джейми Варди (13-я минута) и Рияд Марез (45-я). Автором гола у «шпор» стал Харри Кейн (79-я).

В параллельном матче «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас» — 0:0.

Лестер 2:1
Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
28.11.2017, 22:45 основной раунд: 14-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Маурисио Покеттино
Голы
13′ Джейми Варди (М. Олбрайтон) 9
45+1′ Рияд Махрез (У. Ндиди) 26
10 Харри Кейн (Э. Ламела) 79′
Составы
90+5′ Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 2
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
Марк Олбрайтон 11
Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
Уилфред Ндиди 25
88′ Джейми Варди 9
Ислам Слимани 19
83′ Синдзи Окадзаки 20
Хамза Чудхури 38
77′ Рияд Махрез 26
Демарэй Грэй 7
1 Юго Ллорис
3 Дэнни Роуз
5 Ян Фертонген 20′
6 Давинсон Санчес
24 Серж Орье
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли
10 Харри Кейн
17 Мусса Сиссоко 57′
7 Сон Хын Мин
19 Мусса Дембеле 69′
18 Фернандо Льоренте
23 Кристиан Эриксен 77′
11 Эрик Ламела 89′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 6
4 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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