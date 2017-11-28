Кабананга выбыл из гонки за звание лучшего футболиста Африки

Нападающий «Астаны» и сборной Демократической Республики Конго Жуниор Кабананга, забивший 19 мячей в чемпионате Казахстана и с тремя голами ставший лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017, в него не попал.



В шорт-лист из одиннадцати игроков попали: Бертран Траоре («Лион» и Буркина-Фасо), Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз» и Уганда), Карим Эль-Ахмади («Фейенорд» и Марокко), Кейта Бальде («Монако» и Сенегал), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Наби Кейта («Лейпциг» и Гвинея), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд» и Габон), Садио Мане («Ливерпуль» и Сенегал), Виктор Мозес («Челси» и Нигерия), Венсан Абубакар («Порту» и Камерун) и Ясин Браими («Порту» и Алжир).



Церемония вручения премии состоится 4 января в Аккре (Гана).