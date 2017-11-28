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23:02 (мск), источник: Sports.kz

Кабананга выбыл из гонки за звание лучшего футболиста Африки

Конфедерация африканского футбола (CAF) опубликовала урезанный до одиннадцати фамилий список игроков, претендующих на победу в номинации «Лучший футболист Африки-2017», сообщает Sports.kz.

Нападающий «Астаны» и сборной Демократической Республики Конго Жуниор Кабананга, забивший 19 мячей в чемпионате Казахстана и с тремя голами ставший лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017, в него не попал.

В шорт-лист из одиннадцати игроков попали: Бертран Траоре («Лион» и Буркина-Фасо), Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз» и Уганда), Карим Эль-Ахмади («Фейенорд» и Марокко), Кейта Бальде («Монако» и Сенегал), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Наби Кейта («Лейпциг» и Гвинея), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд» и Габон), Садио Мане («Ливерпуль» и Сенегал), Виктор Мозес («Челси» и Нигерия), Венсан Абубакар («Порту» и Камерун) и Ясин Браими («Порту» и Алжир).

Церемония вручения премии состоится 4 января в Аккре (Гана).

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