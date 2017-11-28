Кабананга выбыл из гонки за звание лучшего футболиста Африки
Конфедерация африканского футбола (CAF) опубликовала урезанный до одиннадцати фамилий список игроков, претендующих на победу в номинации «Лучший футболист Африки-2017», сообщает Sports.kz.
Конфедерация африканского футбола (CAF) опубликовала урезанный до одиннадцати фамилий список игроков, претендующих на победу в номинации «Лучший футболист Африки-2017», сообщает Sports.kz.
Нападающий «Астаны» и сборной Демократической Республики Конго Жуниор Кабананга, забивший 19 мячей в чемпионате Казахстана и с тремя голами ставший лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017, в него не попал.
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Церемония вручения премии состоится 4 января в Аккре (Гана).