Венгер считает, что «Манчестер Сити» рано называть чемпионом Англии

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После 13 туров в таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», одержавший 12 побед. Что касается «Арсенала», то лондонская команда располагается на четвёртой строчке, отставая от «горожан» на 12 очков.

«Слишком рано говорить об этом. Считаю, у каждой команды есть слабые места, даже у «Манчестер Сити».

У них было хорошее начало, но слишком рано. Сейчас ноябрь, а чемпионат выигрывается в мае.

Сейчас мы далеко друг от друга. Единственное, что мы можем сделать, — выигрывать матчи, поэтому следующая игра для нас так важна, — приводит слова Венгера Sky Sports.