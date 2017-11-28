Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
Каждый футболист «Реала» получил один миллион евро за выступление в прошлом сезоне
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
В 2017 году «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, каждый футболист и член тренерского штаба «Реала» получил дополнительный предрождественский бонус в размере 110 тысяч евро. Однако с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52% суммы.