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19:18 (мск), источник: Р-Спорт

Каждый футболист «Реала» получил один миллион евро за выступление в прошлом сезоне

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Футболисты и члены тренерского штаба первой команды мадридского «Реала» во вторник получили по одному миллиону евро каждый в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне, сообщает As.

Источник: AFP 2017

В 2017 году «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, каждый футболист и член тренерского штаба «Реала» получил дополнительный предрождественский бонус в размере 110 тысяч евро. Однако с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52% суммы.

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