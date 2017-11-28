Каждый футболист «Реала» получил один миллион евро за выступление в прошлом сезоне

В 2017 году «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, каждый футболист и член тренерского штаба «Реала» получил дополнительный предрождественский бонус в размере 110 тысяч евро. Однако с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52% суммы.