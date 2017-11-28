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17:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Реала» могут быть не допущены на матч с «Барселоной»

Некоторые болельщики «Реала» могут быть не допущены до матча 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 23 декабря, сообщает Mirror.

Источник: AP 2017

Причиной тому послужит отсутствие поддержки на матче 1/16 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрадой».

Руководство мадридцев отправило официальные сообщения членам четырех крупнейших фанатских группировок, где сообщило, что владелец абонемента обязан предоставить другому человеку свое место на стадионе в случае, если не может посетить один из матчей.

— По решению клуба мы прямо передали всем фан-группам, что добровольный пропуск кубкового матча приведет к принудительному пропуску матча с «Барселоной» 23 декабря, — говорится в сообщении руководства «Реала».

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании «Реал» — «Фуэнлабрада» пройдет 28 ноября и начнется в 23.30 по московскому времени. Встреча 17-го тура чемпионата Испании между мадридцами и «Барселоной» состоится 23 декабря, начало — в 15.00.

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