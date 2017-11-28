Болельщики «Реала» могут быть не допущены на матч с «Барселоной»
Некоторые болельщики «Реала» могут быть не допущены до матча 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 23 декабря, сообщает Mirror.
Некоторые болельщики «Реала» могут быть не допущены до матча 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 23 декабря, сообщает Mirror.
Причиной тому послужит отсутствие поддержки на матче 1/16 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрадой».
Руководство мадридцев отправило официальные сообщения членам четырех крупнейших фанатских группировок, где сообщило, что владелец абонемента обязан предоставить другому человеку свое место на стадионе в случае, если не может посетить один из матчей.
— По решению клуба мы прямо передали всем
Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании «Реал» — «Фуэнлабрада» пройдет 28 ноября и начнется в 23.30 по московскому времени. Встреча 17-го тура чемпионата Испании между мадридцами и «Барселоной» состоится 23 декабря, начало — в 15.00.