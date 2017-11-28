Бывший партнер Чижова по «Окжетпесу» ответил на его скандальное интервью про алкоголь и казахстанских игроков

Ранее Чижов дал интервью, в котором заявил, что казахстанские игроки «пьют крепко и по полной». Также он раскритиковал стадионы и посещаемость матчей.

— Вы выступали с Чижовым в «Окжетпесе» в 2015 году. Согласны с его мнением?

— Да, я читал то интервью. В корне не согласен с мнением о том, что в Казахстане футбол на низком уровне. Игра номер один постоянно развивается, и Казахстан не исключение.

Что касается спиртных напитков, то мои друзья, с кем я играл в премьер-лиге, никогда не позволяли себе этого в разгар сезона. Возможно, по окончании сезона кто-то и расслаблялся, но так, чтобы напиваться… Речи об этом точно не шло. У многих команд строгие требования по соблюдению режима, вплоть до отчисления из клуба. Игрок дважды подумает перед тем, как совершать такую глупость. Так что тут Саша не прав.

— Также Чижов отметил наглость арендодателей квартир в Кокшетау, которые «заламывали» цены для футболистов. Приходилось ли вам также платить по 800 долларов за квартиру?

— Честно сказать, с таким мне сталкиваться не приходилось. С Саней Чижовым мы вместе играли в «Окжетпесе». Тогда мы жили на базе, где нас все устраивало — питание, проживание и все остальные было приемлемым. Позже, в «Байтереке» мы также жили на базе клуба, где нам все нравилось.

После того, как мы с «Окжетпесом» вышли в премьер-лигу, руководство клуба поселило нас в гостиницу. Так что я не видел смысла снимать жилье. А в Астане я снимал квартиру. Соглашусь, что город сам по себе не дешевый.