«Кайрат» продлил контракт с тренером

После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в Премьер-Лиге. Новый контракт подписан сроком на два года.



— В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с «Кайратом». Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать всё ради этого, — сказал тренер пресс-службе клуба.