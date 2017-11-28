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15:56 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» продлил контракт с тренером

Алматинский «Кайрат» продлил трудовое соглашение с главным тренером Карлосом Алосом.

Испанский специалист присоединился к клубу в июле текущего года. Вместе с алматинским «Кайратом», главный тренер провёл 14 матчей, завоевал Кубок Казахстана и серебряные медали чемпионата страны, одержал 13 побед и сыграл 1 раз вничью.

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После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в Премьер-Лиге. Новый контракт подписан сроком на два года.

— В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с «Кайратом». Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать всё ради этого, — сказал тренер пресс-службе клуба.

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