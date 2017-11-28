«Кайрат» продлил контракт с тренером
Алматинский «Кайрат» продлил трудовое соглашение с главным тренером Карлосом Алосом.
Алматинский «Кайрат» продлил трудовое соглашение с главным тренером Карлосом Алосом.
Испанский специалист присоединился к клубу в июле текущего года. Вместе с алматинским «Кайратом», главный тренер провёл 14 матчей, завоевал Кубок Казахстана и серебряные медали чемпионата страны, одержал 13 побед и сыграл 1 раз вничью.
После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в
— В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с «Кайратом». Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать всё ради этого, — сказал тренер