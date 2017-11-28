Представители «Кайрата» прошли обучение в Санкт-Петербурге

В течение месяца специалисты Академии Нуриддин Раимов и Арман Биркурманов посещали курсы тренеров-селекционеров, спикерами которого выступило множество разных профессионалов в сфере современного спорта и футбола..

Одними из таких стали Александр Веряскин — руководитель селекционного департамента питерского «Динамо», Жоан Нуно Фонсека — аналитик «City Football Group» и Андрей Власов — заместитель технического директора РФС..



Казахстанские специалисты в рамках курсов знакомились с такими темами, как повышение базового понимания футбола: анализ навыков, качеств, тактики, а также роль футбольных аналитиков в клубе и принципы аналитической работы в футбольных клубах «Зенит» и «Динамо» Санкт-Петербург.