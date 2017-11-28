Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
«Сток Сити» продлил контракт с форвардом Питером Краучем до лета 2019 года
МОСКВА, 28 ноя —
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МОСКВА, 28 ноя —
Крауч перешел в «Сток Сити» летом 2011 года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне 36-летний форвард забил четыре гола в 11 матчах. На счету Крауча также 22 гола в 42 встречах за сборную Англии.
«Сток Сити» после 13 матчей набрал 13 очков и занимает 15-е место в чемпионате Англии.