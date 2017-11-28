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15:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Сток Сити» продлил контракт с форвардом Питером Краучем до лета 2019 года

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. «Сток Сити» продлил контракт с нападающим Питером Краучем до конца сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Источник: AFP 2017

Крауч перешел в «Сток Сити» летом 2011 года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне 36-летний форвард забил четыре гола в 11 матчах. На счету Крауча также 22 гола в 42 встречах за сборную Англии.

«Сток Сити» после 13 матчей набрал 13 очков и занимает 15-е место в чемпионате Англии.

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