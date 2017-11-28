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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Каннаваро предложил выдвинуть Буффона на пост президента итальянской федерации

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд», говоря о проблемах в итальянском футболе, предложил выдвинуть вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на пост президента Итальянской федерации футбола.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что летом 2018 года Буффон планирует завершить карьеру игрока.

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«Италия выиграла четыре чемпионата мира, нас уважают. В течение многих лет мы были ориентиром. Победа в 2006 году больше навредила нам, чем помогла, мы перестали смотреть на молодёжные команды. Единственная модель, которой нужно следовать, — немецкая.

Нужно научиться основам техники, координации. Сегодня я вижу футболистов, которые просто избавляются от мяча, не зная, что делать. Нужно делать ставку на развитие местных футболистов. Если иностранный не лучше, следует отдавать предпочтение итальянцу.

У нас есть много бывших футболистов, таких как Баджо или Паоло Мальдини, но мы скрываем их. Давайте выдвинем Буффона на пост президента Федерации футбола Италии. Вижу его будущее и будущее Пирло на руководящих постах, — цитирует Каннаваро Corriere della Sera.

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