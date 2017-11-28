Каннаваро предложил выдвинуть Буффона на пост президента итальянской федерации

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что летом 2018 года Буффон планирует завершить карьеру игрока.

«Италия выиграла четыре чемпионата мира, нас уважают. В течение многих лет мы были ориентиром. Победа в 2006 году больше навредила нам, чем помогла, мы перестали смотреть на молодёжные команды. Единственная модель, которой нужно следовать, — немецкая.

Нужно научиться основам техники, координации. Сегодня я вижу футболистов, которые просто избавляются от мяча, не зная, что делать. Нужно делать ставку на развитие местных футболистов. Если иностранный не лучше, следует отдавать предпочтение итальянцу.