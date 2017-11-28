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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Филипе Луис собрал кубик Рубика в прямом эфире

Защитник «Атлетико» Филипе Луис в эфире одной из передач на испанском телевидении собрал кубик Рубика.

Источник: AFP 2017

Своё увлечение футболист объяснил любовью к науке. Также бразилец поведал, что ему очень нравится кино и в его коллекции более 2000 фильмов.

«Чтобы заполучить некоторые фильмы, мне пришлось совершить сумасшедшие вещи. Мне нравится кино, но я также изучаю и другие вещи. Например, мне нравится наука. Футболисты в наши дни — умные люди и не тратят все деньги на покупку автомобилей», — отметил Луис.

Источник отмечает, что Филипе Луис собрал кубик Рубика в ходе беседы.

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