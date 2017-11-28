Венгер заявил, что Санчес и Озил не покинут «Арсенал» в зимнее трансферное окно
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Контракты обоих игроков с клубом истекают по окончании сезона. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что зимой мадридский «Реал» намерен усилить линию атаки Санчесом. Британские СМИ сообщали, что Озил не намерен продлевать контракт с «Арсеналом» и хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
«Да, конечно (оба будут в команде 1 февраля). Это то, о чем мы уже говорили много раз, — цитирует Венгера Sky Sports. — Я исключаю возможность продажи Санчеса и Озила в январе. Я держу в голове мысль, что они останутся до конца сезона. Такое решение было принято в начале сезона, только если не случится
Отвечая на вопрос, продлят ли футболисты контракты с клубом и останутся ли на сезон-2018/19, тренер ответил, что не только он принимает решение. «Они (игроки) тоже участвуют в этом процессе, но если бы это было мое решение, то я хотел бы оставить их в команде», — заключил Венгер.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года, в лондонский клуб чилиец перешел из каталонской «Барселоны». Полузащитник сборной Германии Озил в 2013 году перешел в «Арсенал» из мадридского «Реала», где он играл под руководством нынешнего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.