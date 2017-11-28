Венгер заявил, что Санчес и Озил не покинут «Арсенал» в зимнее трансферное окно

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Контракты обоих игроков с клубом истекают по окончании сезона. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что зимой мадридский «Реал» намерен усилить линию атаки Санчесом. Британские СМИ сообщали, что Озил не намерен продлевать контракт с «Арсеналом» и хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Да, конечно (оба будут в команде 1 февраля). Это то, о чем мы уже говорили много раз, — цитирует Венгера Sky Sports. — Я исключаю возможность продажи Санчеса и Озила в январе. Я держу в голове мысль, что они останутся до конца сезона. Такое решение было принято в начале сезона, только если не случится чего-то невероятного, поэтому не думаю, что оно изменится».

Отвечая на вопрос, продлят ли футболисты контракты с клубом и останутся ли на сезон-2018/19, тренер ответил, что не только он принимает решение. «Они (игроки) тоже участвуют в этом процессе, но если бы это было мое решение, то я хотел бы оставить их в команде», — заключил Венгер.