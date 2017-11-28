Месси по новому контракту с «Барселоной» будет зарабатывать €42 миллиона за сезон
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
В субботу «Барселона» объявила, что 30-летний Месси продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/21, сумма прописанных в соглашении отступных составляет 700 миллионов евро.
По данным испанского издания, Месси за каждый сезон получит 30 миллионов евро в качестве зарплаты и 12 миллионов в виде бонуса за подписание нового соглашения, общая сумма которого составляет 50 миллионов.
Как сообщает Marca, Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. После него в этом списке идут: Карлос Тевес («Шанхай Шэньхуа», 38 млн евро за сезон), Неймар («Пари Сен-Жермен», 36 млн), Криштиану Роналду («Реал», 34 млн), Оскар («Шанхай СИПГ», 24 млн), Гарет Бейл («Реал», 23 млн), Эсекьель Лавесси («Хэбэй Чайна Фортун», 22 млн), Халк («Шанхай СИПГ», 20 млн), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 17 млн), Грациано Пелле («Шаньдун Лунэн», 15 млн).