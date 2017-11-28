Месси по новому контракту с «Барселоной» будет зарабатывать €42 миллиона за сезон

Источник: Reuters

В субботу «Барселона» объявила, что 30-летний Месси продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/21, сумма прописанных в соглашении отступных составляет 700 миллионов евро.

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По данным испанского издания, Месси за каждый сезон получит 30 миллионов евро в качестве зарплаты и 12 миллионов в виде бонуса за подписание нового соглашения, общая сумма которого составляет 50 миллионов.