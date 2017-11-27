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22:06 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник «Локомотива» по Лиге Европы «Злин» обыграл «Словацко» в чемпионате Чехии

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Футбольный клуб «Злин», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, обыграл «Словацко» в матче 15-го тура чемпионата Чехии.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Злина», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Ибрагим Траоре (17-я минута) и Дам Диоп (77).

Первый матч «Локомотива» со «Злином» в рамках группы F Лиги Европы состоялся 28 сентября в Москве и завершился победой железнодорожников со счетом 3:0, вторая встреча этих команд пройдет в Чехии 7 декабря.

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