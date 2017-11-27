Соперник «Локомотива» по Лиге Европы «Злин» обыграл «Словацко» в чемпионате Чехии

Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Злина», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Ибрагим Траоре (17-я минута) и Дам Диоп (77).

Первый матч «Локомотива» со «Злином» в рамках группы F Лиги Европы состоялся 28 сентября в Москве и завершился победой железнодорожников со счетом 3:0, вторая встреча этих команд пройдет в Чехии 7 декабря.