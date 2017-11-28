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13:44 (мск), источник: Прессбол

От Павлюченко до Лисаковича. Молодые игроки, которые выстрелили в сезоне-2017

Семеро 19-летних белорусов, заявивших о себе на уровне высшей лиги.

Часто говорят: белорусские игроки созревают медленно, в основном раскрываясь к 25 годам, а то и позже. Однако и в нынешнем сезоне в нашем высшем дивизионе есть те, кто уже получает довольно приличную практику, не достигнув двадцатилетия. Ясно, что все они востребованы главным тренером «молодежки» Людасом Румбутисом. Более того, двое в ноябре дебютировали в национальной сборной под руководством Игоря Криушенко.

Павел ПАВЛЮЧЕНКО, вратарь брестского «Динамо»
Наигрыш в чемпионате-2017: 7 матчей, 630 минут, 2 пропущенных гола.

Из могилевского «Днепра» в Брест Павла Павлюченко этим летом позвали хорошо если на роль третьего вратаря — может, и четвертого. А вот поди ж ты: в октябре тренерский штаб «Динамо» рискнул доверить последний рубеж обороны молодому, да раннему — и не прогадал! Возможно, Павлюченко не отличает эффектная игра, но это для вратаря далеко не главное. Он берет свое эффективностью, о чем свидетельствует отрезок из четырех матчей подряд без пропущенных голов. Немудрено, что на Павла обратил внимание рулевой национальной сборной Игорь Криушенко. В недавнем товарищеском матче в Грузии Павлюченко отыграл второй тайм, за который удостоился лестных отзывов: выручал клуб — выручил и главную команду страны, заменив получившего травму минского динамовца Игнатовича.

Источник: Прессбол

Максим ШВЕЦОВ, защитник минского «Динамо»
Наигрыш в чемпионате-2017: 11 матчей, 797 минут.

В команде, которая ведет борьбу за чемпионство, молодой центральный защитник должен обладать очень устойчивой психологической устойчивостью, чтобы в любой момент подменить более опытных игроков на столь ответственном участке. С этим у Максима все в порядке, что видит и главный тренер Сергей Гуренко: восемь матчей из своих одиннадцати Швецов провел от звонка до звонка — и в семи из них «Динамо» побеждало (причем пять раз с «сухим» счетом). Да, порой Макс теряет позицию. Но его всегда могут подстраховать опытные игроки Галович и Жавнерчик — так или иначе, по центральной зоне «Динамо» особо не пропускает.

Алексей ИВАНОВ, защитник брестского «Динамо»
Наигрыш в чемпионате-2107: 10 матчей, 728 минут, 1 гол.

Молодой защитник обратил на себя внимание еще во второй половине чемпионата-2016 на левом фланге брестской обороны: 15 матчей и 1306 минут фактически за полгода — не семечки. Стабильно играл Иванов в основном составе «Динамо» и в первом круге нынешнего сезона — уже на правом краю и в центральной зоне. Сейчас же перебрался в запас в связи со значительно возросшей конкуренцией. Впрочем, этот год для Иванова все равно проходит ярче предыдущего: взять хотя бы дебют на международном уровне в Лиге Европы в брестском клубе — и капитанскую повязку в молодежной сборной. В конце концов, на счету Алексея появился первый гол в высшелиговой карьере — в самой концовке гостевого матча с «Городеей», спасший для динамовцев ничью. А ведь большое начинается с малого: без того очка «Динамо» сейчас не оказалось бы на «полуеврокубковом» четвертом месте.

Павел СЕДЬКО, полузащитник брестского «Динамо»
Наигрыш в чемпионате-2017: 22 матча, 1075 минут, 1 гол, 4 результативные передачи.

Хавбек брестчан отличается не только боевым характером. Он умеет толково отыгрываться с партнерами, всегда нацелен на острый пас, обладает отменным ударом, может опасно исполнять «стандарты». При необходимости способен закрыть даже позицию опорного хавбека. Но ясно, что родная стихия Павла — атака, особенно ее правый фланг. Талант футболиста не остался без внимания Криушенко: за национальную команду Седько дебютировал в недавнем спарринге в Армении. И лишь толика невезения помешала ему отметить событие голом — на пути мяча в ворота армян встала штанга.

Источник: Прессбол

Глеб ШЕВЧЕНКО, полузащитник «Славии»
Наигрыш в чемпионате-2017: 18 матчей, 1177 минуты, 1 результативная передача.

Главное ценное качество Шевченко — универсальность. В нынешнем сезоне в «Славии» Глеба по большей части использовали в роли центрального защитника. Хотя по всем канонам он опорный хавбек, ориентированный на атаку. Вместе с тем может сыграть и на краю обороны, и на любом фланге полузащиты, и в нападении. Этот парень не акселерат — и не помечен печатью суперталанта от природы, как Андрей Шевченко или Александр Глеб. Однако и к средней группе игроков его возраста молодого мозырянина тоже не отнесешь: он их опережает по профессиональному развитию. Но даже если на поле Шевченко что-то не удается взять креативом, он компенсирует это завидным трудолюбием.

Иван БАХАР, полузащитник «Минска»
Наигрыш в чемпионате-2017: 23 матча, 1243 минуты, 2 гола.

Взрывная манера игры этого шустрого парня на правом фланге команды Георгия Кондратьева докучает многим соперникам. Дриблинг, скорость, удар — все при Бахаре: это один из самых перспективных атакующих полузащитников высшей лиги. У Ивана есть хорошее чувство мяча и голевого момента, но есть и одна проблема — реализация казалось бы стопроцентных шансов. Впрочем, назвать это слабым местом игры хавбека можно лишь отчасти. Спишем спешку футболиста на молодость. А опыт — дело наживное.

Источник: Прессбол

Виталий ЛИСАКОВИЧ, нападающий «Шахтера»
Наигрыш в чемпионате-2017: 16 матчей, 881 минута, 6 голов, 1 результативная передача.

Здоровой наглостью на поле парень обратил на себя внимание в прошлом году, когда ярко и дерзко выскочил на высшелиговую орбиту. Однако в 18 лет Лисакович еще не был железным представителем основной обоймы «Шахтера», да и отличился за главную команду лишь раз. Зато в нынешнем сезоне голевая статистика улучшилась сразу на несколько порядков — и это при том, что Виталию докучали травмы. Будем надеяться, по мере взросления они останутся в прошлом — и талантливый форвард раскроется во всей красе. Тем паче играть он может и левым атакующим полузащитником, и оттянутым, и чистым форвардом. Равно как везде может сам себе создать момент: обвести двоих-троих соперников — и забить. Ну, а то, что Лисакович заигрывается — и потому совершает много потерь мяча? Так ведь все те же издержки молодости сильно не наказуемы…

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