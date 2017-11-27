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21:59 (мск), источник: Sports.kz

«Славия» перед «Астаной» сыграла вничью в чемпионате Чехии

Соперник «Астаны» по группе Лиги Европы, чешская «Славия», провела очередной матч в национальном первенстве, сообщает Sports.kz.

В матче 15-го тура пражская команда в гостях не сумела переиграть «Яблонец» — 1:1. На 32-й минуте Яромир Змргал вывел «Славию» вперед, однако на 64-й нападающему хозяев Ондржею Мигалику удалось сравнять счет.

После 15 игр «Славия» с 29 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионате Чехии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря (в 00:00 по астанинскому времени) «Славия» и «Астана» в Праге проведут ключевой матч в Лиге Европы: в очном поединке они выяснят, кто выйдет в плей-офф турнира со второго места в группе «А». Актуальное положение команд таково: «Вильярреал» — 11 очков, «Славия» — 8, «Астана» — 7, «Маккаби» — 1. Таким образом, казахстанцам нужна только победа, а чехи могут довольствоваться и ничьей.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот матч такие коэффициенты: победа «Славии» — 1.95, ничья — 3.5, победа «Астаны» — 4.54.

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