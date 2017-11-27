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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Лукаку грозит 3-матчевая дисквалификация

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Футболисту «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку грозит трехматчевая дисквалификация за неспортивное поведение в игре 13-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота срезал игрок гостей Люис Данк (66-я минута).

Как сообщается, в эпизоде перед забитым голом Лукаку намеренно ударил защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга ногой в пах, причем сделал это так, чтобы его проступок остался незаметным для судьи.

По информации издания, дисциплинарная инстанция Футбольной ассоциации Англии (FA) уже осведомлена о данном инциденте и намерена заслушать доклад главного арбитра встречи Нила Сварбрика, а также просмотреть видеозапись. В случае, если действия Лукаку будут признаны умышленными, ему будет предъявлено обвинение в агрессивном поведении, которое автоматически предусматривает 3-матчевую дисквалификацию.

В ближайших трех матчах чемпионата Англии «МЮ» сыграет против «Уотфорда» (28 ноября), «Арсенала» (2 декабря) и «Манчестер Сити» (10 декабря).

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