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13:38 (мск), источник: Р-Спорт

Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Винчецо Монтелла уволен с поста главного тренера «Милана», вместо него команду возглавил Дженнаро Гаттузо, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Источник: Reuters

Гаттузо в связи с назначением покидает молодежную команду «Милана», которую возглавлял ранее. Официальное представление бывшего полузащитника «россонери» в качестве нового главного тренера команды пройдет во вторник на базе «Милана» в Миланелло.

Монтелла возглавлял «Милан» с лета 2016 года. В прошлом сезоне под руководством специалиста «россонери» заняли шестое место в таблице серии А и получили право выступить в Лиге Европы. В нынешнем сезоне «Милан» после 14 туров идет с 20 очками на седьмом месте в таблице.

Гаттузо начал тренерскую карьеру в швейцарском «Сьоне» в 2013 году, откуда перешел в итальянский «Палермо» (2013−14). Также 39-летний специалист возглавлял гречески ОФИ (2014−15) и итальянскую «Пизу» (2015−17).

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