Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

Гаттузо в связи с назначением покидает молодежную команду «Милана», которую возглавлял ранее. Официальное представление бывшего полузащитника «россонери» в качестве нового главного тренера команды пройдет во вторник на базе «Милана» в Миланелло.

Монтелла возглавлял «Милан» с лета 2016 года. В прошлом сезоне под руководством специалиста «россонери» заняли шестое место в таблице серии А и получили право выступить в Лиге Европы. В нынешнем сезоне «Милан» после 14 туров идет с 20 очками на седьмом месте в таблице.