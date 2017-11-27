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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Амор: «Барселона» учла опыт с Неймаром, когда устанавливала сумму отступных за Месси

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Футбольный клуб «Барселона», учитывая опыт с уходом Неймара, защищал свои интересы, установив сумму отступных в размере 700 миллионов евро за аргентинского нападающего Лионеля Месси при подписании с ним нового контракта, заявил директор каталонской команды Гильермо Амор.

Источник: Reuters

В субботу Месси продлил соглашение с «Барселоной» до конца сезона-2020/21. Сумма прописанных в контракте отступных за 30-летнего аргентинца составила 700 миллионов евро.

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«Мы никогда не нервничали. Лионель всегда был очень доволен “Барселоной”, и мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь, как он и желает. Мы говорим о пункте (в контракте), учитывая опыт с Неймаром, мы должны защищать себя», — сказал Амор, чьи слова приводит goal.com.

В августе этого года каталонскую команду покинул один из ее основных игроков — Неймар. Представители бразильского нападающего воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 млн евро, после чего Неймар перешел во французский «Пари Сен-Жермен» в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.

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