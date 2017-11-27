Амор: «Барселона» учла опыт с Неймаром, когда устанавливала сумму отступных за Месси
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
В субботу Месси продлил соглашение с «Барселоной» до конца сезона-2020/21. Сумма прописанных в контракте отступных за 30-летнего аргентинца составила 700 миллионов евро.
«Мы никогда не нервничали. Лионель всегда был очень доволен “Барселоной”, и мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь, как он и желает. Мы говорим о пункте (в контракте), учитывая опыт с Неймаром, мы должны защищать себя», — сказал Амор, чьи слова приводит goal.com.
В августе этого года каталонскую команду покинул один из ее основных игроков — Неймар. Представители бразильского нападающего воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 млн евро, после чего Неймар перешел во французский «Пари Сен-Жермен» в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.