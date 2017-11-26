ПСЖ победил «Монако» в матче чемпионата Франции

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Клоги способны «убить» ваши ноги
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
26.11
Сталь Д0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
26.11
Заря Лг1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
26.11
Вильярреал2
Севилья3
Футбол. Зарубежный
26.11
Кельн0
Герта2
Футбол. Зарубежный
26.11
Лацио1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
26.11
Хаддерсфилд1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
26.11
Марсель1
Генгам0
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
26.11
Реал Сосьедад2
Лас-Пальмас2
Футбол. Зарубежный
26.11
Александрия3
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
26.11
Гамбург3
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
26.11
Бернли0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ницца0
Лион5
Футбол. Зарубежный
26.11
Дженоа1
Рома1
Футбол. Зарубежный
26.11
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.11
Удинезе0
Наполи1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Ростов2
Анжи0
Футбол. Зарубежный
26.11
Саутгемптон4
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
26.11
Верес3
Черноморец Од1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Рубин0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
26.11
Депортиво2
Атлетик2
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
24День, когда не пропустил Акинфеев
02:31 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ победил «Монако» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 27 ноября. «Монако» проиграл ПСЖ со счетом 1:2 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев отличился Жоау Моутинью (81-я минута). У гостей голы забили Эдинсон Кавани (19) и Неймар (52, с пенальти).

ПСЖ не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата страны, возглавляя турнирную таблицу с 38 очками. «Монако» занимает третью позицию с 29 баллами.

В следующем туре «Монако» 29 ноября в гостях сыграет с «Нантом», ПСЖ в этот же день примет «Труа».

Монако 1:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
26.11.2017, 23:00 основной раунд: 14-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Эмери Унаи
Голы
81′ Жоау Моутинью 8
9 Эдинсон Кавани 19′
10 Неймар 52′
Составы
Даниэль Субашич 1
51′ Альмами Туре 38
9′ Марко ди Оливейра Жорже 6
30′ Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Фабинью 2
Жоау Моутинью 8
Радамель Фалькао 9
62′ Андреа Раджи 24
Маркуш Лопеш 20
67′ Юри Тилеманс 17
Рашид Геззаль 7
79′ Бальде Кейта 14
Джибриль Сидибе 19
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес 90′
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо
29 Кильян Мбаппе
10 Неймар 45′
20 Левен Кюрзава 69′ 25′
17 Юри Берчиче 90+1′
23 Юлиан Дракслер 82′
27 Хавьер Пасторе
9 Эдинсон Кавани 82′
11 Анхель Ди Мария
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
1 Угловые 4
17 Фолы 13
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»
Подарок от Халка, новой логотип и другие итоги финала Формулы-1
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России
Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи»
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь