После этого будет тяжело не заплакать.
ПСЖ победил «Монако» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 27 ноября. «Монако» проиграл ПСЖ со счетом 1:2 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 27 ноября. «Монако» проиграл ПСЖ со счетом 1:2 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе хозяев отличился Жоау Моутинью (81-я минута). У гостей голы забили Эдинсон Кавани (19) и Неймар (52, с пенальти).
ПСЖ не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата страны, возглавляя турнирную таблицу с 38 очками. «Монако» занимает третью позицию с 29 баллами.
В следующем туре «Монако» 29 ноября в гостях сыграет с «Нантом», ПСЖ в этот же день примет «Труа».
|Леонарду Жардим
|Эмери Унаи
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)