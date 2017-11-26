ПСЖ победил «Монако» в матче чемпионата Франции

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В составе хозяев отличился Жоау Моутинью (81-я минута). У гостей голы забили Эдинсон Кавани (19) и Неймар (52, с пенальти).

ПСЖ не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата страны, возглавляя турнирную таблицу с 38 очками. «Монако» занимает третью позицию с 29 баллами.