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«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»
«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.
«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.
«Летучие мыши» открыли счет в этой встрече — гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Валенсия» идет второй и отстает на 4 очка, «Атлетико» и «Реал» — на 8 пунктов.
|Марселино Гарсия Тораль
|Эрнесто Вальверде
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)