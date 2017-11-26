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01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»

«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Источник: Reuters

«Летучие мыши» открыли счет в этой встрече — гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Валенсия» идет второй и отстает на 4 очка, «Атлетико» и «Реал» — на 8 пунктов.

Валенсия 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
26.11.2017, 22:45 основной раунд: 13-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Эрнесто Вальверде
Голы
60′ Морено Родриго (Хосе Гайя) 19
18 Жорди Альба (Л. Месси) 82′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Мартин Монтойя 21
Хосе Гайя 14
44′ Габриэл Паулиста 5
Гонсалу Гедеш 7
Даниэль Парехо 10
32′ Жоффре Кондогбья 16
Симоне Дзадза 9
86′ Эсекиэль Гарай 24
Рубен Везу 3
89′ Карлос Солер 18
Санти Мина 22
74′ 82′ Морено Родриго 19
89′ Андреас Перейра 11
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
23 Самюэль Юмтити
25 Томас Фермален
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
15 Паулинью
2 Нелсон Семеду 80′
22 Парреу Алейш Видаль
4 Иван Ракитич 68′
16 Жерар Деулофеу
8 Андрес Иньеста 72′
6 Денис Суарес
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 8
3 Угловые 9
12 Фолы 11
3 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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