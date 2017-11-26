«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»

«Летучие мыши» открыли счет в этой встрече — гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.