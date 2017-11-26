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«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции по футболу, Депай сделал дубль
Футболисты «Лиона» разгромили «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Футболисты «Лиона» разгромили «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Ниццы», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Мемфис Депай (5-я, 38-я минуты), Максвелл Корне (20), Мариано (27) и Мизьян Маолида (79).
У «Ниццы» за вторую желтую карточку на 70-й минуте был удален Марлон.
«Лион», набравший 29 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» (14 баллов) — 18-я.
|Люсьен Фавр
|Брюно Женезьо
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)