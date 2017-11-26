«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции по футболу, Депай сделал дубль

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Ниццы», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Мемфис Депай (5-я, 38-я минуты), Максвелл Корне (20), Мариано (27) и Мизьян Маолида (79).