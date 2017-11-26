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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции по футболу, Депай сделал дубль

Футболисты «Лиона» разгромили «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Ниццы», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Мемфис Депай (5-я, 38-я минуты), Максвелл Корне (20), Мариано (27) и Мизьян Маолида (79).

У «Ниццы» за вторую желтую карточку на 70-й минуте был удален Марлон.

«Лион», набравший 29 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» (14 баллов) — 18-я.

Ницца 0:5
Первый тайм: 0:4
Лион
26.11.2017, 17:00 основной раунд: 14-й тур Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Брюно Женезьо
Голы
11 Мемфис Депай 5′
27 Максвел Гнали Корне 20′
9 Мариано Диас 27′
11 Мемфис Депай 38′
17 Мизьян Маолида 79′
Составы
Вальтер Бенитес 40
12′ 70′ Барбоза Сантос Марлон 4
Максим Ле Маршан 20
Кристоф Жалле 24
61′ Бонфим Коста Сантос Данте 31
Адриен Тамез 5
Алассан Плеа 14
74′ Нампали Менди 21
45′ Арно Суке 2
Пьер Лис Мелу 8
22′ 45′ Жан-Микаэль Сери 6
Арно Лусамба 22
69′ Марио Балотелли 9
Бассем Срарфи 11
1 Антони Лопеш
5 Муктар Диакаби
6 Антониу Марселу 35′
20 Фернанду де Оливейра Марсал
23 Кенни Тете
8 Уссем Ауа
28 Танги Ндомбеле
27 Максвел Гнали Корне 22′
11 Мемфис Депай 79′
19 Амин Гуири
29 Люка Тузар 69′
12 Жордан Ферри 86′
9 Мариано Диас 75′
17 Мизьян Маолида
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 7
2 Угловые 2
20 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лион
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