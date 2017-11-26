После этого будет тяжело не заплакать.
Гол Санчеса в компенсированное время принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
Лондонский «Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лондонский «Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Бернли» в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев, победу которым принес гол Алексиса Санчеса с пенальти на 92-й минуте.
С 25 очками «Арсенал» идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Бернли» (22) — 7-й.
|Шон Дайч
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)