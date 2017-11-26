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19:40 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Санчеса в компенсированное время принес «Арсеналу» победу над «Бернли»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Бернли» в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев, победу которым принес гол Алексиса Санчеса с пенальти на 92-й минуте.

С 25 очками «Арсенал» идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Бернли» (22) — 7-й.

Бернли 0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
26.11.2017, 17:00 основной раунд: 13-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Арсен Венгер
Голы
7 Алексис Санчес 90+2′
Составы
Ник Поуп 29
Мэттью Лоутон 2
Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
Стивен Уорд 23
Джек Корк 4
25′ Роберт Брэйди 12
Джефф Хендрик 13
Эшли Барнс 10
Йохан Гвюдмундссон 17
15′ 78′ Стивен Дефур 16
Крис Вуд 11
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
31 Сеад Колашинац
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
7 Алексис Санчес
9 Александр Ляказетт 79′
23 Дэнни Уэлбек
17 Алекс Ивоби 67′
10 Джек Уилшир
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 2
5 Угловые 5
8 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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