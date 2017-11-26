«Наполи» вернул себе лидерство, «Рома» и «Милан» завершили свои матчи вничью
В матче 14-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях с минимальным счётом обыграл «Удинезе».
В матче 14-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях с минимальным счётом обыграл «Удинезе».
Единственный гол был забит на 33-й минуте — пенальти в исполнении Жоржиньо отразил вратарь хозяев, но игрок неаполитанцев оказался первым на добивании. Подопечные Маурицио Сарри благодаря этой победе вернулись на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Интер».
В другом матче тура «Рома» на выезде сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1. На 59-й минуте Стефан
Кроме того, «Милан» принимал «Торино», но победителя на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» команды не выявили. Итоговый счёт — 0:0.