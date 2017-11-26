«Наполи» вернул себе лидерство, «Рома» и «Милан» завершили свои матчи вничью

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Единственный гол был забит на 33-й минуте — пенальти в исполнении Жоржиньо отразил вратарь хозяев, но игрок неаполитанцев оказался первым на добивании. Подопечные Маурицио Сарри благодаря этой победе вернулись на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Интер».

В другом матче тура «Рома» на выезде сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1. На 59-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел гостей вперёд. На 69-й минуте римляне остались вдесятером — красную карточку получил Даниэле Де Росси. Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Джанлука Лападула.