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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» вернул себе лидерство, «Рома» и «Милан» завершили свои матчи вничью

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях с минимальным счётом обыграл «Удинезе».

Источник: Reuters

Единственный гол был забит на 33-й минуте — пенальти в исполнении Жоржиньо отразил вратарь хозяев, но игрок неаполитанцев оказался первым на добивании. Подопечные Маурицио Сарри благодаря этой победе вернулись на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Интер».

В другом матче тура «Рома» на выезде сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1. На 59-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел гостей вперёд. На 69-й минуте римляне остались вдесятером — красную карточку получил Даниэле Де Росси. Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Джанлука Лападула.

Кроме того, «Милан» принимал «Торино», но победителя на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» команды не выявили. Итоговый счёт — 0:0.

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