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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шанхай Шанган» проиграл в финале Кубка Китая «Шанхаю Шэньхуа», Халк и Мартинс забили

«Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Кубка Китая-2017.

Источник: Reuters

В финале по сумме двух игр клуб победил «Шанхай Шанган». В сегодняшней игре «Шанган» победил 3:2, но уступил по голам на выезде (первая встреча завершилась победой «Шэньхуа» — 1:0).

За «Шанхай Шэньхуа» в обеих играх финала забил экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс. В сегодняшнем поединке за «Шанхай Шанган» пенальти реализовал бывший нападающий «Зенита» Халк. Также в составе хозяев 90 минут отыграл экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов, а возглавляет команду Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Зените».

Таким образом, «Шанхай Шанган» не смог победить ни в одном из трех турниров сезона. В чемпионате он финишировал вторым вслед за «Гуанчжоу Эвергранд», а в полуфинале азиатской Лиги чемпионов уступил «Ураве».

Кубок Китая

Финал

Ответный матч

«Шанхай Шанган» — «Шанхай Шэньхуа» — 3:2 (1:1).

Голы: Лу Вэньцзюнь, 15 (1:0). Цао Юньдин, 45 (1:1). Мартинс, 68 (1:2). Халк, 72 — с пенальти (2:2). Морено, 76 — в свои ворота (3:2).

Первый матч — 0:1.

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