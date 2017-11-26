«Шанхай Шанган» проиграл в финале Кубка Китая «Шанхаю Шэньхуа», Халк и Мартинс забили
«Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Кубка Китая-2017.
«Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Кубка Китая-2017.
В финале по сумме двух игр клуб победил «Шанхай Шанган». В сегодняшней игре «Шанган» победил 3:2, но уступил по голам на выезде (первая встреча завершилась победой «Шэньхуа» — 1:0).
За «Шанхай Шэньхуа» в обеих играх финала забил
Таким образом, «Шанхай Шанган» не смог победить ни в одном из трех турниров сезона. В чемпионате он финишировал вторым вслед за «Гуанчжоу Эвергранд», а в полуфинале азиатской Лиги чемпионов уступил «Ураве».
Кубок Китая
Финал
Ответный матч
«Шанхай Шанган» — «Шанхай Шэньхуа» — 3:2 (1:1).
Голы: Лу Вэньцзюнь, 15 (1:0). Цао Юньдин, 45 (1:1). Мартинс, 68 (1:2). Халк, 72 — с пенальти (2:2). Морено, 76 — в свои ворота (3:2).
Первый матч — 0:1.