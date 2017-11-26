Борисовский БАТЭ в 14-й раз стал чемпионом Беларуси, серебро у минского «Динамо», бронза у «Шахтера»

Свой 12-й подряд чемпионский титул борисовчане добыли сегодня, сыграв в заключительном, 30-м туре 27-го национального первенства с футболистами «Городеи» на их поле — 3:3. Гости вышли вперед на 18-й минуте после удара Мирок Иванича, но затем пропустили 3 гола — от Кирилла Павлючека и дважды от Бояна Дубаича. Только в концовке игры борисовчане сумели добиться нужного результата — на 78-й минуте игры Виталий Родионов реализовал пенальти, а на пятой компенсированной минуте второго тайма Мирко Иванич сравнял счет — 3:3, принеся золото своей команде.

Обладателем серебряных медалей стало минское «Динамо», которое разгромило на выезде «Витебск» — 4:1. Столичные динамовцы и БАТЭ набрали по 68 очков, но борисовская дружина заняла первое место благодаря двум викториям в очных поединках с минчанами.

Солигорский «Шахтер», лидировавший на протяжении большей части турнира, финишировал с бронзой, уступив в последнем матче в Гродно местному «Неману» со счетом 1:3.

Сегодня определился второй неудачник сезона, который вместе с новополоцким «Нафтаном» покидает высшую лигу. Им стала мозырская «Славия», проигравшая на выезде жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:2.

Результаты остальных встреч последнего игрового дня чемпионата Беларуси:

«Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 0:0, «Крумкачы» (Минск) — «Минск» — 2:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь» (Минский район) — 1:2, «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 0:1.

Лучшим бомбардиром завершившегося национального первенства стал форвард БАТЭ Михаил Гордейчук, забивший 18 мячей.