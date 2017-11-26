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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» лидирует среди футбольных клубов по средней зарплате

Sportingintelligence представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов мира 2017 года.

Источник: AP 2017

Первое место занимает баскетбольная команда «Оклахома-Сити Тандер». Средняя зарплата в клубе НБА составляет $ 9,295,504 в год или $ 178,7 тыс. в неделю. Далее также располагаются клубы НБА — «Кливленд Кавальерс» ($ 8,995,628) и «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 8,940,786).

В рейтинге представлены три футбольных клуба — на четвёртом месте расположилась «Барселона» ($ 8,576,750), на пятом — «ПСЖ» ($ 8,414,061), а на девятом — «Реал» ($ 8,092,283).

Отметим, что семь из десяти команд первой десятки рейтинга Sportingintelligence представляют НБА.

Кроме того, НБА является лидером среди спортивных лиг мира по средней зарплате — $ 7,1 млн в год. Среди футбольных лиг лидирует английская — $ 3,4 млн.

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