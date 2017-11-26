«Барселона» лидирует среди футбольных клубов по средней зарплате
Sportingintelligence представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов мира 2017 года.
Sportingintelligence представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов мира 2017 года.
Первое место занимает баскетбольная команда «Оклахома-Сити Тандер». Средняя зарплата в клубе НБА составляет $ 9,295,504 в год или $ 178,7 тыс. в неделю. Далее также располагаются клубы НБА — «Кливленд Кавальерс» ($ 8,995,628) и «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 8,940,786).
В рейтинге представлены три футбольных клуба — на четвёртом месте расположилась «Барселона» ($ 8,576,750), на пятом — «ПСЖ» ($ 8,414,061), а на девятом — «Реал» ($ 8,092,283).
Отметим, что семь из десяти команд первой десятки рейтинга Sportingintelligence представляют НБА.
Кроме того, НБА является лидером среди спортивных лиг мира по средней зарплате — $ 7,1 млн в год. Среди футбольных лиг лидирует английская — $ 3,4 млн.