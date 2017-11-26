Молодой талант «Тараза» интересен ряду клубов

В дублирующий состав «Тараза» Бекзат Шадманов попал в 2015 году. На протяжении трех сезонов сыграл в его составе 32 матча. В нынешнем году дебютировал в Премьер-Лиге. Дебют состоялся 29 апреля в Таразе, в матче против «Атырау» — 1:2.



Всего в прошедшем сезоне игрок обороны провел 23 матча, в которых заработал 4 предупреждения и 1 удаление. В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 3 матча.