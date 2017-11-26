После этого будет тяжело не заплакать.
Молодой талант «Тараза» интересен ряду клубов
К 20-летнему защитнику «Тараза» Бекзату Шадманову проявляют интерес ряд клубов
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К 20-летнему защитнику «Тараза» Бекзату Шадманову проявляют интерес ряд клубов
В дублирующий состав «Тараза» Бекзат Шадманов попал в 2015 году. На протяжении трех сезонов сыграл в его составе 32 матча. В нынешнем году дебютировал в
Всего в прошедшем сезоне игрок обороны провел 23 матча, в которых заработал 4 предупреждения и 1 удаление. В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 3 матча.