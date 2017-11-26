СМИ: Криштиану Роналду провел переговоры с французским ПСЖ
ТАСС, 26 ноября. Португальский нападающий испанского клуба «Реал» Криштиану Роналду провел переговоры с французским ПСЖ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Star.
ТАСС, 26 ноября. Португальский нападающий испанского клуба «Реал» Криштиану Роналду провел переговоры с французским ПСЖ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Star.
По информации издания, 32-летний португалец решил сменить команду
В ноябре 2016 года португалец подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. По информации СМИ, его зарплата составляет €21 млн в год. Ранее испанское издание As сообщало, что Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом мира и получать более €40 млн в год, но позднее португалец эти слухи опроверг. Зарплату в €40 млн в настоящее время получают аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар из ПСЖ.
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.