СМИ: Криштиану Роналду провел переговоры с французским ПСЖ

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По информации издания, 32-летний португалец решил сменить команду из-за плохих отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Футболист отклонил предложение испанской команды по новому контракту, так как считает, что его недостаточно ценят в клубе. Также португалец воспринял как неуважение к себе попытки руководства команды купить французского нападающего Киллиана Мбаппе и других игроков мирового уровня.

В ноябре 2016 года португалец подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. По информации СМИ, его зарплата составляет €21 млн в год. Ранее испанское издание As сообщало, что Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом мира и получать более €40 млн в год, но позднее португалец эти слухи опроверг. Зарплату в €40 млн в настоящее время получают аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар из ПСЖ.