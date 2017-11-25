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«Интер» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в чемпионате Италии
«Интер» выиграл у «Кальяри» в матче 14-го тура итальянской Серии А.
«Интер» выиграл у «Кальяри» в матче 14-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
У хозяев отличился Леонардо Паволетти, у гостей дубль оформил Мауро Икарди, а еще один мяч забил Марсело Брозович.
«Интер» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опередив «Наполи» на один балл.
При этом у команды из Неаполя есть один матч в запасе. «Кальяри», имеющий в активе 15 баллов, идет 13-м.
|Диего Лопес
|Лучано Спаллетти
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)