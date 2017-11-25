«Интер» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в чемпионате Италии

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Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

У хозяев отличился Леонардо Паволетти, у гостей дубль оформил Мауро Икарди, а еще один мяч забил Марсело Брозович.

«Интер» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опередив «Наполи» на один балл.