«Атлетико» разгромил «Леванте» — 5:0, Гамейро и Гризманн оформили по дублю

Источник: Reuters

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Уже на 5-й минуте защитник «Леванте» Робер забил в собственные ворота, а на 29-й минуте Кевин Гамейро удвоил преимущество мадридцев.

Во втором тайме Гамейро оформил дубль, ещё два гола забил его соотечественник Антуан Гризманн.