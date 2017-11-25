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«Атлетико» разгромил «Леванте» — 5:0, Гамейро и Гризманн оформили по дублю
«Атлетико» разгромил «Леванте» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» разгромил «Леванте» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Уже на 5-й минуте защитник «Леванте» Робер забил в собственные ворота, а на 29-й минуте Кевин Гамейро удвоил преимущество мадридцев.
Во втором тайме Гамейро оформил дубль, ещё два гола забил его соотечественник Антуан Гризманн.
«Атлетико» набрал 27 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Реал», у которого столько же баллов, но худшая разница забитых и пропущенных голов. «Леванте» (15) — 13-й.
|Хуан Муньис
|Диего Симеоне
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|11
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)