Игрок «Краснодара» Вандерсон стал причиной снятия 6 очков с молдавского клуба

Спустя некоторое время после подписания соглашения, в период ещё открытого трансферного окна, у Вандерсона появился другой вариант продолжения карьеры и футболист передумал ехать в Молдавию. Несмотря на это, «Льерс» потребовал от «Саксана» компенсацию за подготовку молодого футболиста в размере € 50 тыс. По запросу бельгийцев Дисциплинарный комитет ФИФА поручил снять с «Саксана» шесть очков.



«На наш вопрос, за что же платить, если Вандерсон никогда не играл в нашей команде и даже не был в Молдавии, бельгийцы ответили, что будут в своей позиции идти до конца и намерены добиваться понижения “Саксана” до низшей национальной лиги. В связи с этим мы обращаемся ко всем болельщикам нашего клуба и просим вас сплотиться вокруг команды в такой тяжёлый момент», — говорится в заявлении «Саксана».