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«Бордо» продлил безвыигрышную серию до семи матчей, «Монпелье» разгромил «Лилль»

«Кан» выиграл у «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Бордо» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до семи матчей. Единственный гол в середине первого тайма забил Иван Сантини.

В других матчах французской Лиги 1 «Монпелье» разгромил «Лилль» (3:0), «Тулуза» проиграла «Дижону» (1:3), «Амьен» выиграл у «Метца» (2:0), а «Труа» разгромил «Анже» (3:0).

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