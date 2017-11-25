«Анчоусы», пьющие кровь. «Реал» с трудом победил дома «Малагу»

Источник: AP 2017

РЕАЛ — МАЛАГА — 3:2 (2:1)

Голы: Бензема, 9 — 1:0. Ролан (Кеко), 18 — 1:1. Каземиру (Кроос), 21 — 2:1. Чори Кастро (Кеко), 58 — 2:2. Криштиану Роналду, 76 — 3:2.

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 76 (вратарь).

«Реал»: 13. Касилья, 2. Карвахаль, 3. Вальехо, 5. Варан, 12. Марселу, 17. Васкес, 8. Кроос (15. Эрнандез, 81), 14. Каземиру, 22. Иско (10. Модрич, 62), 7. Криштиану Роналду, 9. Бензема (21. Майораль, 89).

Запасные: 1. Навас, 18. Льоренте, 23. Ковачич, 24. Себальос.

Главный тренер — Зинедин ЗИДАН.

«Малага»: 1. Роберто, 18. Росалес, 3. Диего Гонсалес, 4. Эрнандес, 7. Хуан Карлос (22. Байс, 36), 20. Кеко (10. Аньор, 66), 14. Ресио, 8. Адриан Гонсалес, 11. Чори Кастро, 16. Пеньяранда (9. Борха Бастон, 61), 24. Ролан.

Запасные: 25. Прието, 5. Ролон, 28. Мула, 17. Онтиверос.

Главный тренер — МИЧЕЛ.

Предупреждения: Марселу, 45+3. — Пеньяранда, 29. Адриан Гонсалес, 43.

Судьи: Хиль Мансано.

25 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». (вмещает 81 044).

ОЖИДАНИЯ.

Пока в Барселоне радость и веселье — четвертая «Золотая бутса» Лео Месси, долгожданный продленный контракт с аргентинцем, «+10» в таблице от главного противника, — в Мадриде все с точностью да наоборот — буксующий лучший игрок клуба и мира последних лет, голевая засуха, «-10» в таблице от главного противника. Ко всему этому добавляются травмы основных игроков, время от времени, выпадающих из состава на неопределенный срок. Про Гарета Бэйла впору говорить или хорошо, или ничего, Рамосу сломали нос неделю назад, так что теперь, когда вернется в строй, он будет бегать аки Бэтмен в защитной маске, а Марко Асенсио — одна из главных надежд «Реала» в атаке в засушливый период у Бензема и Роналду, — на тренировке повредил бедро и выбыл на несколько недель. «Сливочных» в этой ситуации могло обнадежить лишь то, что предстоящая игра чемпионата была против одного из аутсайдеров нынешней ла лиги — «Малаги».

«Анчоусы» пока изо всех сил стараются выбраться из зоны вылета, одерживают героические волевые победы (как в прошлом туре 3:2 над «Депортиво»), но поверить в то, что на «Сантьяго Бернабеу» против разозленного своими систематическими неудачами «Реала» у подопечных Мичела будут шансы на успех, было очень сложно. Во-первых, из последних 39 очных встреч в ла лиге «Малага» выиграла у «Королевского клуба» лишь однажды — 22 декабря 2012 года, в день, когда Жозе Моуринью впервые оставил Икера Касильяса в запасе, открыто объявив войну испанскому вратарю, а молодой талантливый «анчоус» по имени Иско открыл счет в матче (3:2). Во-вторых, на неделе все мадридское недовольство уже испытал на себе АПОЭЛ, пропустивший в пятом туре ЛЧ от «сливочных» 6 безответных мячей. За подопечных Мичела становилось тревожно.

РЕАЛЬНОСТЬ.

«Сантьяго Бернабеу» ждал от своих любимцев столь же громкой победы в субботу. Все внимание было сосредоточено на Роналду — португалец сделал на Кипре дубль и довел свои бомбардирские показатели в Лиге чемпионов до 8 голов, но вот в домашнем чемпионате у Криштиану никак не наладятся дела — до сих пор в его активе был лишь один забитый мяч. И тот на выезде, в ворота «Хетафе» — а на родном для «Реала» стадионе Роналду не забивал с мая. Публика требовала: пришла пора рвать сетку в ла лиге — «Малага» выглядела для этого подходящим соперником.

Игра началась ровно так, как и рассчитывали трибуны — уже на 9-й минуте Марселу хорошо навесил с левого фланга, Роналду перевисел в воздухе защитника, пробил головой, но попал в перекладину, а набежавший Бензема добил мяч в сетку ворот. Этот гол вывел французского нападающего на восьмое место в списке лучших бомбардиров «Реала» в ла лиге — их у него теперь 124, как и у Эмилио Бутрагеньо. Следующая цель очень близка — 7-е место (Пако Хенто, 126 голов), а вот добраться до 6-го, где расположился Ференц Пушкаш, придется постараться — у великого венгра 156 мячей в чемпионате Испании за «Королевский клуб».

Не прошло и 10 минут, как произошло невероятное — «Малага» сравняла счет. Ошибка Крооса, не глядя отдавшего пас назад Варану, перехват гостей, скидка в штрафную, неуверенный выбор позиции молодым центральным защитником Хесусом Вальехо — и вот уже Диего Ролан прошивает Касилью, и на табло загораются две единицы. Это был первый гол «Малаги» на выезде в этом чемпионате. К чести хозяев, «Реал» тут же снова вышел вперед — Каземиру классно кивнул головой после подачи углового. Для бразильца этот гол стал третьим в чемпионате — в активе у Роналду, напомню, к тому моменту по-прежнему значился один-единственный забитый мяч. Команды могли уйти на перерыв при ничейном счете, но судья почему-то отменил гол гостей, зафиксировав очень спорное нарушение Байса на Карвахале.

ПЕРВЫЙ «СЛИВОЧНЫЙ» ПЕНАЛЬТИ.

Чему быть, тому не миновать — через 13 минут после перерыва Чори Кастро мощно пробил с левой из-за пределов штрафной, Касилья неудачно вытянулся в струну, и мяч от его рук влетел в сетку. Над «Реалом» нависла гильотина очередной потери очков, хозяева завелись, но божественный кураж поймал на ленточке гостевых ворот Роберто. Одних ударов от Роналду набралось на пару матчей, но вратарь «анчоусов» тащил все, что летело ему в руки и не только. Когда в его штрафной свалили Модрича, и Криштиану подошел к точке, показалось, что на этом удача закончится. И зря — португалец пробил плотно, но бесхитростно, и вратарь отбил его удар! Ах, если бы кто-нибудь успел подстраховать… Но Роналду первым успел к отскочившему мячу и добил-таки его в ворота. Есть первый гол на «Бернабеу» с мая и второй в чемпионате! У Криштиану даже не было сил отпраздновать гол в своей манере — он просто сложил руки «лодочкой» и сдул с них что-то в воздух, наверное, всю недосказанность, которой в этом сезоне в его ударах хватает с лихвой. Кстати, этот пенальти стал первым, который «Реал» пробил в чемпионате — в последнее время мадридцы много жаловались на судейство, в том числе, на то, что слишком много фолов на них в чужой штрафной остаются без внимания арбитров.