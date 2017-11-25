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23:49 (мск), источник: Советский спорт

Рурское дерби: что это было? Как можно не выиграть, ведя 4:0 после первого тайма

В спорте порой проще не объяснять содержание того или иного матча, а придумать ему громкое название.

Источник: Советский спорт

Так появляются всякие «miracle on ice» «чудеса Берна», и прочие легендарные истории.

«Ливерпуль» бережно хранит легенду о стамбульском финале Лиги чемпионов, когда они отыгрались с 0:3 в перерыве. Сегодня «Шальке» это достижение превзошел.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 13, 25.11.2017, 17:30
Боруссия Д
4Шальке-044

Превзошел, и повторил достижение «бундестим», которая однажды так же расслабилась, ведя 4:0 против Швеции. И тоже получила 4:4.

Так что это было? А вот такие сейчас команды. Прежде всего, это касается «Боруссии». Все же вопросы в основном к ней.

Кому-то сказанное покажется жестким, но с моей точки зрения — это непрофессионализм. Ведя 4:0 — отдавать матч ты не имеешь права.

Как-то у меня был любопытный разговор на эту тему с двухкратным победителем Лиги чемпионов, а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Он посоветовал мне посмотреть на стамбульский финал через призму двух игр, которые «Милан» сыграл годом ранее. Тогда, выиграв дома у «Депортиво» 4:1, в ответной игре «Милан» «устроился» на 0:4, и вылетел из турнира.

Я даже пересмотрел все эти матчи, хоть ответную игру с «Депором» и комментировал, и прекрасно помнил. И убедился — Карло Анчелотти совершенно не контролировал игру. И в одном случае, и в другом. Причем во втором — уже имея негативный опыт, он ничего не поменял после первого тайма. Ведя 3:0. В финале. Лиги чемпионов.

Ровно то же самое произошло и с «Боруссией». Ей сильно повезло в первые 45 минут. Даже некоторые судейские решения были в ее пользу. Но второй тайм подтвердил, что Петер Бош сейчас ситуацией не управляет от слова «совсем». Второй тайм «Боруссия» отыграла по принципу «кто во что горазд», а то, что творили защитники — было шоу уровня даже не третьей бундеслиги.

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Героических усилий «Шальке» никто не отрицает, но у камбэков всегда есть две стороны. Просто посмотрите, КАК «Боруссия» играет при угловом на 94-й минуте против 198-сантиметрового Налдо. За такое убивают даже в «первенстве бани».

Отличная и показательная история на тему камбэков в этом году случилась в Супербоуле — главном финальном матче в мировом спорте. «Атланта» Фэлконс вели против «Нью-Ингланд Пэтриотс» 28:3 за 18 минут до конца игры. Это вполне сравнимо с 4:0 в футболе. Владелец команды Арт Бланк спустился на бровку и уже отплясывал там с игроками, готовясь пощупать «Ломбарди трофи». Серьезные и сумрачные лица, на стадионе, казалось, сохраняли только два человека — легендарный тренер бостонцев Билл Беличик, и такой же легендарный куотербэк Том Брэди. 28:28, а на овертайм Атланта вышла уже с мокрыми штанами. На них было больно смотреть, как и на Боша сегодня в послематчевом интервью.

Романтические времена индивидуальных побед в командном спорте закончились примерно 50 лет назад. Почти везде это совпадало с появлением на тех или иных турнирах так называемых «профессионалов» (будто остальные — любители). Теннис, хоккей, баскетбол. Игровые виды давно стали системными, личности по-прежнему решают многое (Месси в одно лицо втащил Аргентину на ЧМ-2018), но побеждает система. Или проигрывает ее отсутствие. Беличик и Брэди создали в «Нью-Ингланд Пэтриотс» самую совершенную спортивную систему в мире.

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Это не значит, что они побеждают всегда. Но система может тебе помочь, когда что-то не получается у отдельных исполнителей.

Валерий Лобановский любил повторять: Меня не интересует, почему «нет», меня интересует, что было сделано, чтобы было «да». Вот этот вопрос стоило задать Питеру Бошу после матча (хотя ответ очевиден — ничего).

Завтра собирается совет директоров «Боруссии». По слухам, Бошу уже сказано, что его дни в клубе сочтены. По тем же слухам, «Боруссию» до конца сезона возглавит Оттмар Хитцфельд.

Вести 4:0, и сыграть 4:4 — это ведь, как поет группа «Звери» — я ухожу, ухожу красиво!

Шальке-04
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Боруссия Д
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