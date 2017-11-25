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23:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Бетис» ушел от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Жироной»

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Бетиса» и «Жироны» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье в субботу, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андрес Гуардадо (85-я минута) и Кристиан Тельо (90+5), у гостей дублем отметился Кристиан Порту (45, 90+4).

Бетис 2:2
Первый тайм: 0:1
Жирона
25.11.2017, 20:30 основной раунд: 13-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Пабло Мачин
Голы
85′ Андрес Гуардадо 18
90+5′ Кристиан Тельо (Р. Дурмиси) 20
9 Кристиан Порту (Г. Борха) 45+1′
9 Кристиан Порту 90+4′
Составы
Антонио Адан 13
Хорди Амат 5
86′ Риса Дурмиси 14
Алин Тошка 21
88′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
Санчес Родригес Хоакин 17
Андрес Гуардадо 18
Серхио Леон 7
82′ Рафаэль Наварро 2
Фабиан Руис 6
61′ Виктор Камараса 8
Антонио Санабрия 9
61′ Риад Будебуз 10
Кристиан Тельо 20
13 Яссин Буну
4 Чимено Хонас Ромалью
15 Рамирес Лопес Хуанпе
20 Марк Муньеса
25 Пабло Маффео
6 Алекс Гранель 84′
9 Кристиан Порту
7 Кристиан Стуани
11 Франсиско Адай 66′
3 Хоан Мохика
16 Давид Тимор 55′
12 Дуглас Луис
24 Гарсиа Фрейре Борха 90′
23 Алейкс Гарсия
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 7
3 Угловые 5
9 Фолы 16
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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