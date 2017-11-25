Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона требует ареста для своей дочери Джаннины Марадоны.
«Бетис» ушел от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Жироной»
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в Севилье в субботу, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андрес Гуардадо (85-я минута) и Кристиан Тельо (90+5), у гостей дублем отметился Кристиан Порту (45, 90+4).
|Солар Кике Сетьен
|Пабло Мачин
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|16
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)