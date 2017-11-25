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23:30 (мск), источник: ТАСС

Фанат «Норвича» заменил резервного судью в матче чемпионшипа

ТАСС, 25 ноября. Болельщик английского футбольного клуба «Норвич» заменил резервного судью во время матча 19-го тура чемпионшипа против «Престон Норт Энд». Об этом сообщает издание The Telegraph.

В конце матча, который прошел в субботу, резервный арбитр заменил получившего травму линейного рефери, но выполнять его функции оказалось некому. Главный судья встречи Тим Робинсон увел футболистов с поля и собирался перенести игру, но один из болельщиков «Норвича» вызвался заменить резервного арбитра. С одобрения главного судьи фанат занял место четвертого рефери и с помощью электронного табло сообщил, что к основному времени матча добавлено 10 минут.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Норвич» находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионшипа, в активе команды 24 очка. «Престон Норт Энд» расположился на 13-м месте, набрав 26 очков.

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