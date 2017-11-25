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22:56 (мск), источник: Газета.Ру

Марадона сажает родную дочь

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона требует ареста для своей дочери Джаннины Марадоны, которую обвиняет в том, что она вместе со своей сестрой Далмой помогала бывшей супруге спортсмена Клаудии Вильяфане в краже €3.8 млн.

Источник: Газета.Ру

Легенда аргентинского футбола Марадона снова заставил о себе говорить, оказавшись в центре очередного скандала. На этот раз Диего Армандо фигурирует не в качестве обвиняемого, а наоборот — обвинителя.

Бывший футболист добивается предварительного заключения для своей дочери Джаннины Марадоны, подозревая ее и свою вторую дочь Далму в хищении денег в размере $1,85 млн.

История берет начало в 2015 году, когда выдающийся спортсмен обвинил свою бывшую жену Клаудию Вильяфане в краже €3,8 млн, однако дальше слов дело тогда не зашло.

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Но в этом году Марадона подал в суд на своих дочерей и инициировал официальное разбирательство. Бывший игрок утверждает, что они похитили у него вышеуказанную сумму и перевели ее в банк в соседнем Уругвае.

При этом Диего Армандо отмечает, что его бывшая супруга и дочери вместе участвовали в мошеннической схеме.

Адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что Джаннина в августе этого года летала в Уругвай, где и произвела махинацию.

«Вы думаете, это в порядке вещей, когда одна из дочерей покидает страну во время судебного разбирательства? — вопрошает Морла. — Обычно, если устанавливается факт препятствия судопроизводству, либо есть риск побега ответчика, то ему избирают меру пресечения в виде ареста.

В дни судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве Джаннина Марадона покинула Аргентину в понедельник, 31 августа, и через несколько часов вернулась в страну.

Морла задается вопросом, для чего ей понадобилось на такой короткий срок лететь в Уругвай.

«Чем она занималась в понедельник в Уругвае? Туризмом?

Я же утверждаю, что в этой стране у нее есть секретный банковский счет. Его дочь берет деньги и переводит их на него.

Если все дело в этом, и на ее счету действительно лежат деньги, то ничего кроме предварительного заключения она не заслуживает, — заявил Морла изданию Clarin.

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Джаннина быстро отреагировала на заявления адвоката отца и написала в своем твиттере, что «они знают, где она живет, и могут к ней прийти в любое время».

Позднее 28-летняя дочь легендарного футболиста поблагодарила своих друзей и подписчиков.

«Спасибо всем за теплые слова!

Мне не в чем себя упрекнуть, я прощала отцу и худшие проступки, и сейчас я сделаю то же самое.

Я хочу лишь сказать, что люблю его и благодарю его за то, что у меня всегда была возможность выбора своего собственного будущего, — написала Марадона в твиттере.

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Джаннина также периодически с радостью делится с подписчиками фрагментами видео, как играет в футбол ее сын, и гордится талантами восьмилетнего внука величайшего аргентинского футболиста. В ответ она получает восторженные комментарии о генах, заложенных в юном игроке.

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Напомним, что не так давно отношения Марадоны с младшей дочерью были весьма теплыми и дружескими.

Джаннина впервые попала на первые полосы газет всего мира, когда в 2008 году вышла замуж за звездного нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро.

В 2009 году у них родился сын Бенджамин, а Марадона присутствовал при рождении своего внука в Мадриде. Сам Агуэро, выступавщий тогда за столичный «Атлетико», пропустил после соответствующего разрешения тренировку команды, а затем получил поздравления от клуба на официальном сайте «Атлетико».

К сожалению союз Агуэро с младшей дочерью Марадоны продлился недолго, и в 2012 году они развелись. Диего очень сильно переживал распад брака и встал на защиту своей дочери.

Известный своим несдержанным характером великий футболист не стеснялся тогда в выражениях.

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«Он тряпка, и я не хочу больше называть его имени.

На следующей встрече моей дочери с адвокатами я хочу быть рядом с ней, я хочу присутствовать при переговорах, посмотреть ему в глаза и послушать, есть ли у него что сказать мне и Джаннине, — выступил Марадона на аргентинском радио.

Эти слова великий произнес в 2013 году, но всего лишь через четыре года всемирно известный скандалист обрушился с обвинениями не только на экс-жену, но и на дочерей, утверждая, что именно они переводили на уругвайские счета деньги, которые похитила у него бывшая супруга.

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