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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» на «Энфилде»

«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1.

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В середине второго тайма мяч отскочил в сторону Алекса Окслейда-Чемберлена, тот ткнул его в направлении Махамеда Салаха, который вырвался на рандеву с Тибо Куртуа и уверенно переиграл голкипера.

На 85-й минуте Виллиан получил мяч от Эдена Азара, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч полетел в дальнюю девятку и Симон Миньоле запустил его себе за шиворот.

«Ливерпуль» с 23 очками занимает пятое место в таблице. «Челси» (26) — третий.

«Ливерпуль» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ливерпуль 1:1
Первый тайм: 0:0
Челси
25.11.2017, 20:30 основной раунд: 13-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Антонио Конте
Голы
65′ Мохамед Салах (А. Окслейд-Чемберлен) 11
22 Виллиан (Э. Азар) 85′
Составы
Симон Миньоле 22
Джо Гомес 12
Альберто Морено 18
Рагнар Клаван 17
Жоэль Матип 32
Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
89′ Филиппе Коутинью 10
Адам Лаллана 20
66′ Дэниэл Старридж 15
Джорджиньо Вайналдум 5
89′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Садио Мане 19
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
9 Альваро Мората
21 Давиде Дзаппакоста 83′
22 Виллиан
6 Дэнни Дринкуотер 74′
4 Сеск Фабрегас
14 Темуе Бакайоко 77′
11 Родригес Педро
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
7 Угловые 8
10 Фолы 7
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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