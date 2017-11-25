«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» на «Энфилде»

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1.

В середине второго тайма мяч отскочил в сторону Алекса Окслейда-Чемберлена, тот ткнул его в направлении Махамеда Салаха, который вырвался на рандеву с Тибо Куртуа и уверенно переиграл голкипера.

На 85-й минуте Виллиан получил мяч от Эдена Азара, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч полетел в дальнюю девятку и Симон Миньоле запустил его себе за шиворот.

«Ливерпуль» с 23 очками занимает пятое место в таблице. «Челси» (26) — третий.