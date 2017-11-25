«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте0
Атлетико2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри0
Интер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Амьен2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон3
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье3
Лилль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа3
Анже0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль1
Челси1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло0
Верона2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн2
Нант1
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал3
Малага2
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д2
Шахтер Д4
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Вердер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д4
Шальке-044
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф0
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Сампдория0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов3
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь2
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Балтика1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Урал
Краснодар
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Вот только с личным — привет. Одержит ли Шипулин главную победу
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

«Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Читайте также
Хайнкес: Левандовски не покинет «Баварию»

В конце первого тайма Торган Азар и Маттиас Гинтер обеспечили «Боруссии» преимущество в два гола.

На 74-й минуте Артуро Видаль отыграл один мяч, однако уйти от поражения мюнхенцы не сумели.

«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды.

Действующие чемпионы Германии (29 очков) занимают первое место в таблице, «Боруссия» (24) — 4-я.

Боруссия М 2:1
Первый тайм: 2:0
Бавария
25.11.2017, 20:30 основной раунд: 13-й тур Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Юпп Хайнкес
Голы
39′ Торган Азар 10
44′ Маттиас Гинтер 28
23 Артуро Видаль 74′
Составы
Янн Зоммер 1
Янник Вестергорд 4
Оскар Вендт 17
Маттиас Гинтер 28
65′ Нико Эльведи 30
Патрик Херрманн 7
Денис Закария 8
Торган Азар 10
Ларс Штиндль 13
11′ Кристоф Крамер 6
45′ Тони Янчке 24
Фабиан Джонсон 19
90′ Каэтану де Араужу Раффаэл 11
Йосип Дрмич 18
26 Свен Ульрайх
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
23 Артуро Видаль
24 Корантен Толиссо 31′
32 Джошуа Киммих
9 Роберт Левандовски
14 Хуан Бернат 45′
34 Марко Фридль
11 Хамес Родригес 45′
29 Кингсли Коман
19 Себастьян Руди 68′
28 Кваси Вридт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 25
2 Удары в створ 8
2 Угловые 5
13 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Вот только с личным — привет. Одержит ли Шипулин главную победу
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее
«Шальке» отыграл четыре гола в матче с дортмундской «Боруссией»
Гол Роналду помог «Реалу» победить «Малагу» в матче примеры
«Ахмат» опередил «Уфу» после успеха в очном противостоянии
У «Спартака» есть шансы. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
Новости

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь