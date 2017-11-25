«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма Торган Азар и Маттиас Гинтер обеспечили «Боруссии» преимущество в два гола.

На 74-й минуте Артуро Видаль отыграл один мяч, однако уйти от поражения мюнхенцы не сумели.

«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды.