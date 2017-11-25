Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее. Но есть и серьезные плюсы
«Халл» уверенно вел по ходу матча, но опять проиграл.
«Халл» уверенно вел по ходу матча, но опять проиграл.
Сценарий.
У Леонида Слуцкого уже было пять матчей подряд без побед. 0:0 в предыдущем туре с «Миллуолом» хоть и спровоцировал разговоры об отставке нашего тренера, был ближе к положительному: например, экспериментальная и неопытная оборона не пропустила, а самый стабильный игрок сезона вратарь Алан МакГрегор даже попал в символическую сборную тура.
Но вот после поражения 2:3 от «Бристоля» впечатления совсем паршивые.
«Халл» контролировал две трети игры: забили первыми на старте, логично добавили в начале второго тайма еще один мяч — после часа игры было преимущество в два мяча. Которые должно было обезопасить Слуцкого от главной болезни: пропущенных голов на последних минутах,
«Бристоль» забил трижды за двадцать минут, решающий мяч прилетел «Халлу» в привычный отрезок, на 89-й минуте.
Реакция.
Сам Леонид Слуцкий, естественно, был максимально подавлен. Вместо привычных бодрых фраз и желания
— Если вы хотите узнать, насколько я разочарован — я на максимальном уровне, — сказал Слуцкий. — Анализировать матч очень трудно. Мы контролировали ход игры, но не владели стандартными положениями. Проиграли мы именно потому что не контролировали стандарты. Сложно выделить хоть
Конечно же, теперь главный вопрос к самому Слуцкому: готов ли он к отставке. Леонид отвечает на него максимально адекватно.
— Сейчас для меня очень неприятное и болезненное время, не знаю про отставку, разговора про это с владельцами «Халла» у меня не было. Хотя шесть матчей подряд без побед — точно повод
Выводы.
Минусы ситуации Слуцкого очевидны: у него есть большая проблема, которую долгое время не получается решить, и это вредит всему. В том числе крадет результат, предварительно добытый на большей части времени матча. Не так обидно было бы проигрывать вчистую, гораздо более болезненно раз за разом по делу рассчитывать на очки и победы, а в итоге терять все на последних минутах.
Однако есть и плюсы:
Пока это выглядит как парадокс: футболистам действительно нравится работать со Слуцким, хоть это и не конвертируется в командный успех. Однако здоровая вопреки обстоятельствам атмосфера в коллективе, вероятно, дополнительный важный иммунитет Леонида от увольнения.