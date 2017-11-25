Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее. Но есть и серьезные плюсы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа1
Анже0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль1
Челси1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло0
Верона2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн2
Нант1
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал3
Малага2
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д2
Шахтер Д4
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Вердер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д4
Шальке-044
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф0
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Сампдория0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов3
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь2
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Балтика1
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Халл» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до шести матчей
«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» (Д), отыгравшись с 0:4
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
22:18 (мск), источник: Советский спорт

Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее. Но есть и серьезные плюсы

«Халл» уверенно вел по ходу матча, но опять проиграл.

Источник: Советский спорт

Сценарий.

У Леонида Слуцкого уже было пять матчей подряд без побед. 0:0 в предыдущем туре с «Миллуолом» хоть и спровоцировал разговоры об отставке нашего тренера, был ближе к положительному: например, экспериментальная и неопытная оборона не пропустила, а самый стабильный игрок сезона вратарь Алан МакГрегор даже попал в символическую сборную тура.

Читайте также
«Халл» Слуцкого проиграл «Бристолю», продлив безвыигрышную серию до шести матчей

Но вот после поражения 2:3 от «Бристоля» впечатления совсем паршивые.

«Халл» контролировал две трети игры: забили первыми на старте, логично добавили в начале второго тайма еще один мяч — после часа игры было преимущество в два мяча. Которые должно было обезопасить Слуцкого от главной болезни: пропущенных голов на последних минутах, из-за них в общем-то и болтается «Халл» на 20-м месте вместо как минимум середины таблицы. Но все повторилось, а с учетом преимущества в два мяча переживать это поражение гораздо больнее.

«Бристоль» забил трижды за двадцать минут, решающий мяч прилетел «Халлу» в привычный отрезок, на 89-й минуте.

Читайте также
Слуцкий: Не знаю, уволят ли меня, решение за руководством

Реакция.

Сам Леонид Слуцкий, естественно, был максимально подавлен. Вместо привычных бодрых фраз и желания что-то объяснить, донести до журналистов и публики, главный тренер «Халла» был лаконичен и самокритичен.

— Если вы хотите узнать, насколько я разочарован — я на максимальном уровне, — сказал Слуцкий. — Анализировать матч очень трудно. Мы контролировали ход игры, но не владели стандартными положениями. Проиграли мы именно потому что не контролировали стандарты. Сложно выделить хоть что-то позитивное, это самая разочаровывающая игра в моей жизни.

Конечно же, теперь главный вопрос к самому Слуцкому: готов ли он к отставке. Леонид отвечает на него максимально адекватно.

— Сейчас для меня очень неприятное и болезненное время, не знаю про отставку, разговора про это с владельцами «Халла» у меня не было. Хотя шесть матчей подряд без побед — точно повод что-то поменять. Такое решение владельцев было бы нормальным по ситуации. Но это будет именно решение владельцев.

Читайте также
Слуцкий и болезнь «Спартака»: колонка Казакова

Выводы.

Минусы ситуации Слуцкого очевидны: у него есть большая проблема, которую долгое время не получается решить, и это вредит всему. В том числе крадет результат, предварительно добытый на большей части времени матча. Не так обидно было бы проигрывать вчистую, гораздо более болезненно раз за разом по делу рассчитывать на очки и победы, а в итоге терять все на последних минутах.

Однако есть и плюсы: во-первых, Слуцкий не собирается уходить сам, об этом говорит его последняя фраза про решение владельцев. Будет воля начальства — других вариантов нет. Пока она не проявлена, надо спасать ситуацию. Леониду сейчас интереснее всего решать проблемы, бороться с трудностями и доказывать себе, а параллельно и потенциальным работодателям, что он обладает силой и стойкостью.

Во-вторых, несмотря на жесткие поражения и ужасную турнирную ситуацию — вместо борьбы за премьер-лигу «Халл» сейчас в четырех очках и двух позициях от зоны вылета — Слуцкий контролирует атмосферу в команде. По крайней мере в момент второго гола, когда все еще намекало на успех в этой встрече, автор мяча Джерод Боуэн первым делом побежал праздновать к главному тренеру, а потом туда же примчали другие игроки.

Пока это выглядит как парадокс: футболистам действительно нравится работать со Слуцким, хоть это и не конвертируется в командный успех. Однако здоровая вопреки обстоятельствам атмосфера в коллективе, вероятно, дополнительный важный иммунитет Леонида от увольнения.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
Вот только с личным — привет. Одержит ли Шипулин главную победу
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» (Д), отыгравшись с 0:4
Гол Роналду помог «Реалу» победить «Малагу» в матче примеры
«Ахмат» вышел на шестое место в таблице РФПЛ
Конте: Один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно
Новости

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь