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22:09 (мск), источник: Sports.kz

Кабанангу снова сватают в Англию

Сайт Hitc.com напомнил об интересе к нападающему «Астаны» Жуниору Кабананге в английском Чемпионшипе, сообщает Sports.kz.

Этим летом британские СМИ писали об интересе к 28-летнему конголезцу со стороны «Лидс Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».

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Сейчас в Англии возможный переход Кабананги в «Лидс» по-прежнему считают вполне вероятным.

«Его нынешняя форма и ценник делают его отличным вариантом для “Лидса” в январе», — пишет сайт.

В КПЛ-2017 Кабананга забил 19 мячей и стал вторым в гонке бомбардиров, уступив нападающему «Кайрата» Жерару Гоу (24 гола). Трансферная стоимость форварда «Астаны», по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 1,2 миллиона евро.

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