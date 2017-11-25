Кабанангу снова сватают в Англию

Этим летом британские СМИ писали об интересе к 28-летнему конголезцу со стороны «Лидс Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».

Сейчас в Англии возможный переход Кабананги в «Лидс» по-прежнему считают вполне вероятным.



«Его нынешняя форма и ценник делают его отличным вариантом для “Лидса” в январе», — пишет сайт.



В КПЛ-2017 Кабананга забил 19 мячей и стал вторым в гонке бомбардиров, уступив нападающему «Кайрата» Жерару Гоу (24 гола). Трансферная стоимость форварда «Астаны», по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 1,2 миллиона евро.