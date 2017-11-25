Футболисты «Ренна» в большинстве победили «Нант» в матче чемпионата Франции

Встреча, состоявшаяся в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Вахби Хазри (51-я и 88-я минуты), у гостей отличился Эмилиано Сала (73, с пенальти). Защитник «Нанта» Николя Паллуа получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 57-й минуте.