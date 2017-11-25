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Футболисты «Ренна» в большинстве победили «Нант» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Вахби Хазри (51-я и 88-я минуты), у гостей отличился Эмилиано Сала (73, с пенальти). Защитник «Нанта» Николя Паллуа получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 57-й минуте.
«Нант» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ренн» (18) идет восьмым.
|Сабри Лямуши
|Клаудио Раньери
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)