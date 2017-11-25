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21:53 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ренна» в большинстве победили «Нант» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. «Ренн» в большинстве одержал победу над «Нантом» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Вахби Хазри (51-я и 88-я минуты), у гостей отличился Эмилиано Сала (73, с пенальти). Защитник «Нанта» Николя Паллуа получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 57-й минуте.

«Нант» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ренн» (18) идет восьмым.

Ренн 2:1
Первый тайм: 0:0
Нант
25.11.2017, 19:00 основной раунд: 14-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Клаудио Раньери
Голы
51′ Вахби Хазри 8
88′ Вахби Хазри 8
9 Эмилиано Сала 73′
Составы
Томаш Коубек 40
Мехди Зеффан 2
Эдсон Мексер 4
Жереми Желен 26
3′ Амари Траоре 27
90+4′ Вахби Хазри 8
Бенжамен Буриго 14
Бенжамен Андре 21
67′ 72′ Джеймс Леа Силики 12
Томас Льямас Брандон 11
90′ Адриен Юну 23
Ромен Данзе 29
82′ Йоанн Гуркюфф 28
Жорис Гнаньон 5
30 Чиприан Тэтэрушану
3 Диегу Карлос 59′
4 Николя Паллуа 53′ 57′
15 Лео Дюбуа 40′
19 Абдулай Туре
28 Валентен Ронжье
9 Эмилиано Сала
22 Прежюс Накульма 31′
6 Педру Алвес Лукас Лима 45′
5 Коффи Джиджи
7 Жюль Илоки 63′
12 Чидози Авазьем
8 Адриен Томассон 86′ 82′
20 Андрей Жиротто
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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