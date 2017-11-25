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22:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси рассказал об отношениях с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможной дружбе с форвардом мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Слова аргентинца приводит Marca.

Источник: Reuters

«Не знаю, случится ли это. Дружба возникает в процессе того, как проводишь вместе с человеком какое-то время, вы узнаете друг друга.

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У нас с Роналду нет никаких отношений, но преимущественно из-за того, что мы общаемся и видимся только на церемониях вручения наград. В такие моменты все хорошо, а в иное время мы с ним не пересекаемся», — сказал Месси.

С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира («Золотой мяч») по итогам года.

В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 16 голов в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах, Роналду забил 10 мячей в 15 играх.

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