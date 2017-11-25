Месси рассказал об отношениях с Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможной дружбе с форвардом мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Слова аргентинца приводит Marca.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможной дружбе с форвардом мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Слова аргентинца приводит Marca.
«Не знаю, случится ли это. Дружба возникает в процессе того, как проводишь вместе с человеком
У нас с Роналду нет никаких отношений, но преимущественно
С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира («Золотой мяч») по итогам года.
В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 16 голов в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах, Роналду забил 10 мячей в 15 играх.