«Шальке» спасается с 0:4 в Дортмунде, МЮ повторил рекорд Мэтта Басби

Источник: Reuters

ГЕРМАНИЯ.

ВОССТАНИЕ «ШАЛЬКЕ».

«Боруссия» Д — «Шальке» — 4:4 (Обамеянг, 12. Стамбули, 18, в свои ворота. Гетце, 20. Рафаэл Геррейру, 25 — Бургшталлер, 61. Арит, 65. Калиджури, 86. Налду, 90+4).

В кои-то веки «шмели» подошли к рурскому дерби не в роли фаворита. Если «кобальтовые» взобрались на второе место, то не побеждавшая в бундеслиге с 30 сентября команда Петера Боса набрала в пяти предыдущих турах лишь одно очко и выпала из лигочемпионской четверки. Дортмундцам явно требовалась какая-то встряска, и ей вполне могло стать появление в воротах ветерана Вайденфеллера, ставшего обладателем клубного рекорда, ведь субботний матч стал для него 24-м против «Шальке».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb6-u18l_XK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">✊ @romanweidenfeller_1 #bvbs04 #bundesliga #derby #revierderby #ruhrderby #bvb #dortmund #borussiadortmund #s04 #schalke #fcschalke04 #heimspiel #homegame #spieltag #matchday #feiertag #signalidunapark #? #⚽ #weidenfeller</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T14:28:00+00:00">Ноя 25 2017 в 6:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И уже в дебюте ветерану пришлось останавливать выпад Коноплянки, который соперничал на фланге с партнером по украинской сборной Ярмоленко. Мяч прошел выше цели, а через несколько минут уже оказался в воротах гостей. У Шахина не получился удар, зато срезка трансформировалась в голевую передачу на сумевшего опередить защитника Обамеянга. Видео-арбитры посчитали, что возможное касание руки форварда не принципиально, и он с 96 голами в бундеслиге догнал лучшего африканского бомбардира в истории чемпионатов Германии ганца Йебоа.

Похоже, решение упрекаемого в слепой приверженности единственной схеме 4−3−3 Боса повторить расстановку соперника с тремя центральными защитниками стало для гостей сюрпризом. После быстрого гола гельзенкирхенцы поплыли, как пропустивший прямой в челюсть боксер. Стамбули даже в свои ворота забил, не отличавшийся 344 дня малыш Гетце поразил цель головой, а эффектный удар с лета в исполнении Геррейру выглядел форменным издевательством над соперником. 4:0 к 25-й минуте! Быстрее четыре гола злейшему врагу «Боруссия забивала только в 1964 году, уложившись в 23 минуты. И тот факт, что третья результативная атака началась с того, что Коноплянке «помог» потерять мяч арбитр Айтекин, не может служить оправданием.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7CGYgFMlu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When you’re 4-0 up after 24 minutes... . . . #bundesliga #soccer #revierderby #football #borussiadortmund</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T14:57:26+00:00">Ноя 25 2017 в 6:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наставник гостей Доменико Тедеско отреагировал на это двумя заменами, причем для по непонятным причинам оставшегося в запасе Горецки это был 100-й матч в будеслиге. Один из самых перспективных немецких футболистов явно представлял собственный юбилей немного другим, хотя теперь он запомнить его на всю жизнь. Это же дерби — матчи, зачастую не поддающиеся законам логики. После перерыва «Шальке» устроил погоню, забив два гола за пять минут. Еще одно взятие ворот отменили после повтора, зафиксировавшего офсайд у Налду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7JqK_HR3o/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Come on, #S04! #BVBS04 4-2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Schalke 04 (@s04) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T16:03:29+00:00">Ноя 25 2017 в 8:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бос выпустил дополнительного защитника Бартру, но обороне решил помочь Обамеянг, получивший за грубость вторую желтую карточку, и тут же чудеса реакции продемонстрировал переведший мяч в штангу Вайденфеллер. Дортмунд просто отбивался, не помышляя о контригре. Влепивший мяч под перекладину Калиджури пробил голкипера в третий раз, арбитр щедро добавил к основному времени семь минут, и на четвертой из них Налду увенчал потрясающий футбольный спектакль убойным ударом со «второго этажа». Матч для истории, о котором поклонники «Шальке» будут рассказывать внукам, а в проваливающем сезон Дортмунде вспоминать, как самый страшный кошмар! В истории бундеслиги до сегодняшего дня спасались только один раз — в 1976-м, когда «Бавария» ухитрилась выиграть у «Бохума» 6:5.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.36111111111111% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7O0jdlht-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Lesson from @s04 today: never give up! Tag a #Schalke fan who is buzzing right now! . . . #bundesliga #soccer #football #fussball #futbol #schalke #s04 #gelsenkirchen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T16:48:35+00:00">Ноя 25 2017 в 8:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (Кейта, 34. Бернарду, 87).

Исход этого поединка казался предсказуемым хотя бы потому, что перед стартовым свистком у лучшего снайпера «быков» Вернера на лицевом счету было всего на один мяч меньше, чем у всей бременской команды. В итоге с «музыкантами» Тимо так и не сравнялся, зато его одноклубники забили дважды, причем не славящийся бомбардирскими талантами Кейта огорчил своего любимого соперника в третий раз. Этого хватило как для победы над беззубым «Вердером», так и для возвращения на второе место, которое покинули герои дня из «Шальке».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7EJfGFwU7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@keitanabydeco loves scoring against @werderbremen! He gets his 3rd #Bundesliga goal against them! . . . #Bundesliga #soccer #football #futbol #fussball #rbleipzig #leipzig</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T15:15:20+00:00">Ноя 25 2017 в 7:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

АНГЛИЯ.

РОНДОН ЗАБИЛ НА «УЭМБЛИ».

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0 (Данк, 66, в свои ворота).

Сенсационно проиграв в Базеле, «красные дьяволы» позволяли жалить себя резкими выпадами и новичку премьер-лиги, а в воротах гостей стеной стоял Райан. Перед уходом на перерыв никто не мог понять, как голкипер ухитрился отразить и удар Лукаку с нескольких метров, и добивание Погба. Французу потом долго оказывали помощь, однако он все же вернулся на поле, а на 62-й минуте, когда стало ясно, что другие рецепты не работают, Жозе Моуринью бросил в бой Ибрагимовича. Чудес Златан не совершал, но, похоже, одно его присутствие на поле приносит «МЮ» удачу. Именно она решила судьбу поединка, когда Янг решился на дальний удар, и взвившийся вверх от ноги защитника мяч опустился за шиворот вратарю. Манкунианцы не проигрывают на «Олд Траффорд» 39 матчей подряд (+28=11), и это повторение рекорда великой команды Мэтта Басби, установленного с 1964 по 1966 год.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7NYyjFxDb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A big deflection to give @manchesterunited the lead... but @youngy_18 doesn’t care ? #PL #PremierLeague #MUNBHA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T16:36:04+00:00">Ноя 25 2017 в 8:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» — 1:1 (Кейн, 74 — Рондон, 4).

Если вы давно не слышали о преследующем «шпор» проклятии «Уэмбли», начало субботнего матча о давней проблеме напомнило, потому что гол хозяева получили на ровном месте. Они вбрасывали мяч из аута в центре поля, где самоуверенный Алли чуть зазевался, а бывший игрок «Тоттенхэма» Ливермор оказался тут как тут. Последовал мгновенный пас на ход никогда не отличавшемуся спринтерскими качествами экс-форварду «Рубина» и «Зенита» Рондону, и тот, оставив за спиной Санчеса, пробил под дальнюю штангу. Играть оставалось 86 минут, не считая компенсированного времени, но максимум, на что хватило подопечных Маурисио Покеттино, это гол Кейна. У Харри стало 100 результативных баллов в премьер-лиге (87 голов и 13 передач), да только одно очко вместо трех поставило под угрозу позиции лондонцев в лигочемпионской четверке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb7Qec2lAdZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@harrykane ensures a point for @spursofficial ? #PL #PremierLeague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-25T17:03:03+00:00">Ноя 25 2017 в 9:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ИТАЛИЯ.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ.

«Болонья» — «Сампдория» — 3:0 (Верди, 3. Мбай, 23. Оквонково, 73).

Нередко случается, что прыгнувшая выше головы команда одерживает сенсационную и эмоциональную победу, после чего сама становится жертвой не самого сильного соперника. Казалось, победа «Сампдории» над «Ювентусом» к этому не приведет, ведь генуэзцы со старта сезона стабильно демонстрируют качественную игру и крепко держатся в еврокубковой зоне. Однако в Болонье к гостям отнеслись без какого-либо почтения. Верди спокойно расстрелял ворота с нескольких метров, а Мбай и вовсе специализируется на «Сампдории», забив в ее ворота все три своих гола в серии А. Стоит присмотреться повнимательнее не только к этому сенегальцу, но и 19-летнему нигерийцу Оквонкво. Этот парень поражает своей эффективностью, забивая в Италии в среднем каждые 26 минут. Возможно, хозяев вдохновил визит знаменитого шведа Кеннета Андерссона? На, а для Марко Джампаоло эта оплеуха станет хорошим уроком, ведь шанс подняться на пятое место и вплотную приблизиться к четвертому упущен, и в воскресенье отрыв двух римским клубов вполне может увеличиться.

ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й выездной гол забила «Малага», после чего в чемпионатах «большой пятерки» осталась одна не отличавшаяся на выезде команда — «Кристал Пэлас».

3 матча потребовалось провести в ла лиге «Алавесу» и «Эйбару», чтобы зрители баскского дерби наконец-то увидели забитые мячи.

13 очков набрал на выезде «Уотфорд». На одно больше, чем за весь прошлый сезон.