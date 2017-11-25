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21:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шальке» спасается с 0:4 в Дортмунде, МЮ повторил рекорд Мэтта Басби

«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

Источник: Reuters

ГЕРМАНИЯ.

ВОССТАНИЕ «ШАЛЬКЕ».

«Боруссия» Д — «Шальке» — 4:4 (Обамеянг, 12. Стамбули, 18, в свои ворота. Гетце, 20. Рафаэл Геррейру, 25 — Бургшталлер, 61. Арит, 65. Калиджури, 86. Налду, 90+4).

В кои-то веки «шмели» подошли к рурскому дерби не в роли фаворита. Если «кобальтовые» взобрались на второе место, то не побеждавшая в бундеслиге с 30 сентября команда Петера Боса набрала в пяти предыдущих турах лишь одно очко и выпала из лигочемпионской четверки. Дортмундцам явно требовалась какая-то встряска, и ей вполне могло стать появление в воротах ветерана Вайденфеллера, ставшего обладателем клубного рекорда, ведь субботний матч стал для него 24-м против «Шальке».

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И уже в дебюте ветерану пришлось останавливать выпад Коноплянки, который соперничал на фланге с партнером по украинской сборной Ярмоленко. Мяч прошел выше цели, а через несколько минут уже оказался в воротах гостей. У Шахина не получился удар, зато срезка трансформировалась в голевую передачу на сумевшего опередить защитника Обамеянга. Видео-арбитры посчитали, что возможное касание руки форварда не принципиально, и он с 96 голами в бундеслиге догнал лучшего африканского бомбардира в истории чемпионатов Германии ганца Йебоа.

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Похоже, решение упрекаемого в слепой приверженности единственной схеме 4−3−3 Боса повторить расстановку соперника с тремя центральными защитниками стало для гостей сюрпризом. После быстрого гола гельзенкирхенцы поплыли, как пропустивший прямой в челюсть боксер. Стамбули даже в свои ворота забил, не отличавшийся 344 дня малыш Гетце поразил цель головой, а эффектный удар с лета в исполнении Геррейру выглядел форменным издевательством над соперником. 4:0 к 25-й минуте! Быстрее четыре гола злейшему врагу «Боруссия забивала только в 1964 году, уложившись в 23 минуты. И тот факт, что третья результативная атака началась с того, что Коноплянке «помог» потерять мяч арбитр Айтекин, не может служить оправданием.

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Наставник гостей Доменико Тедеско отреагировал на это двумя заменами, причем для по непонятным причинам оставшегося в запасе Горецки это был 100-й матч в будеслиге. Один из самых перспективных немецких футболистов явно представлял собственный юбилей немного другим, хотя теперь он запомнить его на всю жизнь. Это же дерби — матчи, зачастую не поддающиеся законам логики. После перерыва «Шальке» устроил погоню, забив два гола за пять минут. Еще одно взятие ворот отменили после повтора, зафиксировавшего офсайд у Налду.

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Бос выпустил дополнительного защитника Бартру, но обороне решил помочь Обамеянг, получивший за грубость вторую желтую карточку, и тут же чудеса реакции продемонстрировал переведший мяч в штангу Вайденфеллер. Дортмунд просто отбивался, не помышляя о контригре. Влепивший мяч под перекладину Калиджури пробил голкипера в третий раз, арбитр щедро добавил к основному времени семь минут, и на четвертой из них Налду увенчал потрясающий футбольный спектакль убойным ударом со «второго этажа». Матч для истории, о котором поклонники «Шальке» будут рассказывать внукам, а в проваливающем сезон Дортмунде вспоминать, как самый страшный кошмар! В истории бундеслиги до сегодняшего дня спасались только один раз — в 1976-м, когда «Бавария» ухитрилась выиграть у «Бохума» 6:5.

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«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (Кейта, 34. Бернарду, 87).

Исход этого поединка казался предсказуемым хотя бы потому, что перед стартовым свистком у лучшего снайпера «быков» Вернера на лицевом счету было всего на один мяч меньше, чем у всей бременской команды. В итоге с «музыкантами» Тимо так и не сравнялся, зато его одноклубники забили дважды, причем не славящийся бомбардирскими талантами Кейта огорчил своего любимого соперника в третий раз. Этого хватило как для победы над беззубым «Вердером», так и для возвращения на второе место, которое покинули герои дня из «Шальке».

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АНГЛИЯ.

РОНДОН ЗАБИЛ НА «УЭМБЛИ».

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0 (Данк, 66, в свои ворота).

Сенсационно проиграв в Базеле, «красные дьяволы» позволяли жалить себя резкими выпадами и новичку премьер-лиги, а в воротах гостей стеной стоял Райан. Перед уходом на перерыв никто не мог понять, как голкипер ухитрился отразить и удар Лукаку с нескольких метров, и добивание Погба. Французу потом долго оказывали помощь, однако он все же вернулся на поле, а на 62-й минуте, когда стало ясно, что другие рецепты не работают, Жозе Моуринью бросил в бой Ибрагимовича. Чудес Златан не совершал, но, похоже, одно его присутствие на поле приносит «МЮ» удачу. Именно она решила судьбу поединка, когда Янг решился на дальний удар, и взвившийся вверх от ноги защитника мяч опустился за шиворот вратарю. Манкунианцы не проигрывают на «Олд Траффорд» 39 матчей подряд (+28=11), и это повторение рекорда великой команды Мэтта Басби, установленного с 1964 по 1966 год.

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«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» — 1:1 (Кейн, 74 — Рондон, 4).

Если вы давно не слышали о преследующем «шпор» проклятии «Уэмбли», начало субботнего матча о давней проблеме напомнило, потому что гол хозяева получили на ровном месте. Они вбрасывали мяч из аута в центре поля, где самоуверенный Алли чуть зазевался, а бывший игрок «Тоттенхэма» Ливермор оказался тут как тут. Последовал мгновенный пас на ход никогда не отличавшемуся спринтерскими качествами экс-форварду «Рубина» и «Зенита» Рондону, и тот, оставив за спиной Санчеса, пробил под дальнюю штангу. Играть оставалось 86 минут, не считая компенсированного времени, но максимум, на что хватило подопечных Маурисио Покеттино, это гол Кейна. У Харри стало 100 результативных баллов в премьер-лиге (87 голов и 13 передач), да только одно очко вместо трех поставило под угрозу позиции лондонцев в лигочемпионской четверке.

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ИТАЛИЯ.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ.

«Болонья» — «Сампдория» — 3:0 (Верди, 3. Мбай, 23. Оквонково, 73).

Нередко случается, что прыгнувшая выше головы команда одерживает сенсационную и эмоциональную победу, после чего сама становится жертвой не самого сильного соперника. Казалось, победа «Сампдории» над «Ювентусом» к этому не приведет, ведь генуэзцы со старта сезона стабильно демонстрируют качественную игру и крепко держатся в еврокубковой зоне. Однако в Болонье к гостям отнеслись без какого-либо почтения. Верди спокойно расстрелял ворота с нескольких метров, а Мбай и вовсе специализируется на «Сампдории», забив в ее ворота все три своих гола в серии А. Стоит присмотреться повнимательнее не только к этому сенегальцу, но и 19-летнему нигерийцу Оквонкво. Этот парень поражает своей эффективностью, забивая в Италии в среднем каждые 26 минут. Возможно, хозяев вдохновил визит знаменитого шведа Кеннета Андерссона? На, а для Марко Джампаоло эта оплеуха станет хорошим уроком, ведь шанс подняться на пятое место и вплотную приблизиться к четвертому упущен, и в воскресенье отрыв двух римским клубов вполне может увеличиться.

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ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й выездной гол забила «Малага», после чего в чемпионатах «большой пятерки» осталась одна не отличавшаяся на выезде команда — «Кристал Пэлас».

3 матча потребовалось провести в ла лиге «Алавесу» и «Эйбару», чтобы зрители баскского дерби наконец-то увидели забитые мячи.

13 очков набрал на выезде «Уотфорд». На одно больше, чем за весь прошлый сезон.

104-й матч премьер-лиги подряд провел полузащитник «Стоук Сити» Даррен Флетчер. Это четвертый результат в истории, а недосягаемый рекорд принадлежит проведшему 164 игры Френку Лэмпарду.

Шальке-04
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