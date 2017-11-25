«Шальке» спасается с 0:4 в Дортмунде, МЮ повторил рекорд Мэтта Басби
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
ГЕРМАНИЯ.
ВОССТАНИЕ «ШАЛЬКЕ».
«Боруссия» Д — «Шальке» — 4:4 (Обамеянг, 12. Стамбули, 18, в свои ворота. Гетце, 20. Рафаэл Геррейру, 25 — Бургшталлер, 61. Арит, 65. Калиджури, 86. Налду, 90+4).
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И уже в дебюте ветерану пришлось останавливать выпад Коноплянки, который соперничал на фланге с партнером по украинской сборной Ярмоленко. Мяч прошел выше цели, а через несколько минут уже оказался в воротах гостей. У Шахина не получился удар, зато срезка трансформировалась в голевую передачу на сумевшего опередить защитника Обамеянга.
Похоже, решение упрекаемого в слепой приверженности единственной схеме 4−3−3 Боса повторить расстановку соперника с тремя центральными защитниками стало для гостей сюрпризом. После быстрого гола гельзенкирхенцы поплыли, как пропустивший прямой в челюсть боксер. Стамбули даже в свои ворота забил, не отличавшийся 344 дня малыш Гетце поразил цель головой, а эффектный удар с лета в исполнении Геррейру выглядел форменным издевательством над соперником. 4:0 к 25-й минуте! Быстрее четыре гола злейшему врагу «Боруссия забивала только в 1964 году, уложившись в 23 минуты. И тот факт, что третья результативная атака началась с того, что Коноплянке «помог» потерять мяч арбитр Айтекин, не может служить оправданием.
Наставник гостей Доменико Тедеско отреагировал на это двумя заменами, причем для по непонятным причинам оставшегося в запасе Горецки это был 100-й матч в будеслиге. Один из самых перспективных немецких футболистов явно представлял собственный юбилей немного другим, хотя теперь он запомнить его на всю жизнь. Это же дерби — матчи, зачастую не поддающиеся законам логики. После перерыва «Шальке» устроил погоню, забив два гола за пять минут. Еще одно взятие ворот отменили после повтора, зафиксировавшего офсайд у Налду.
Бос выпустил дополнительного защитника Бартру, но обороне решил помочь Обамеянг, получивший за грубость вторую желтую карточку, и тут же чудеса реакции продемонстрировал переведший мяч в штангу Вайденфеллер. Дортмунд просто отбивался, не помышляя о контригре. Влепивший мяч под перекладину Калиджури пробил голкипера в третий раз, арбитр щедро добавил к основному времени семь минут, и на четвертой из них Налду увенчал потрясающий футбольный спектакль убойным ударом со «второго этажа». Матч для истории, о котором поклонники «Шальке» будут рассказывать внукам, а в проваливающем сезон Дортмунде вспоминать, как самый страшный кошмар! В истории бундеслиги до сегодняшего дня спасались только один раз — в 1976-м, когда «Бавария» ухитрилась выиграть у «Бохума» 6:5.
«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (Кейта, 34. Бернарду, 87).
Исход этого поединка казался предсказуемым хотя бы потому, что перед стартовым свистком у лучшего снайпера «быков» Вернера на лицевом счету было всего на один мяч меньше, чем у всей бременской команды. В итоге с «музыкантами» Тимо так и не сравнялся, зато его одноклубники забили дважды, причем не славящийся бомбардирскими талантами Кейта огорчил своего любимого соперника в третий раз. Этого хватило как для победы над беззубым «Вердером», так и для возвращения на второе место, которое покинули герои дня из «Шальке».
АНГЛИЯ.
РОНДОН ЗАБИЛ НА «УЭМБЛИ».
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0 (Данк, 66, в свои ворота).
Сенсационно проиграв в Базеле, «красные дьяволы» позволяли жалить себя резкими выпадами и новичку
«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» — 1:1 (Кейн, 74 — Рондон, 4).
Если вы давно не слышали о преследующем «шпор» проклятии «Уэмбли», начало субботнего матча о давней проблеме напомнило, потому что гол хозяева получили на ровном месте. Они вбрасывали мяч из аута в центре поля, где самоуверенный Алли чуть зазевался, а бывший игрок «Тоттенхэма» Ливермор оказался тут как тут. Последовал мгновенный пас на ход никогда не отличавшемуся спринтерскими качествами
ИТАЛИЯ.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ.
«Болонья» — «Сампдория» — 3:0 (Верди, 3. Мбай, 23. Оквонково, 73).
Нередко случается, что прыгнувшая выше головы команда одерживает сенсационную и эмоциональную победу, после чего сама становится жертвой не самого сильного соперника. Казалось, победа «Сампдории» над «Ювентусом» к этому не приведет, ведь генуэзцы со старта сезона стабильно демонстрируют качественную игру и крепко держатся в еврокубковой зоне. Однако в Болонье к гостям отнеслись без
ЦИФРЫ ДНЯ.
1-й выездной гол забила «Малага», после чего в чемпионатах «большой пятерки» осталась одна не отличавшаяся на выезде команда — «Кристал Пэлас».
3 матча потребовалось провести в ла лиге «Алавесу» и «Эйбару», чтобы зрители баскского дерби
13 очков набрал на выезде «Уотфорд». На одно больше, чем за весь прошлый сезон.
104-й матч