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21:24 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Роналду помог «Реалу» победить «Малагу» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Мадридский «Реал» одержал победу над «Малагой» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу, Криштиану Роналду отличился в Примере впервые с середины октября.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Карим Бензема (9-я минута), Каземиро (21) и Роналду (76), удачно сыгравший на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. У «Малаги» отличились Диего Ролан (18) и Чори Кастро (58). Для португальского форварда «Королевского клуба» этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Реал», набравший 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Малага» (7) идет 18-й.

Реал 3:2
Первый тайм: 2:1
Малага
25.11.2017, 18:15 основной раунд: 13-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Мичел
Голы
9′ Карим Бензема 9
21′ Каземиру (Т. Кроос) 14
76′ Криштиану Роналду 7
24 Диего Ролан (Серхио Гонтан Кеко) 18′
11 Гонсало Чори Кастро (Серхио Гонтан Кеко) 58′
Нереализованные пенальти
76′ Криштиану Роналду 7
Составы
Франсиско Кортес Касилья 13
Даниэль Карвахаль 2
45+3′ Марселу 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Лукас Васкес 17
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
62′ Франсиско Роман Иско 22
Лука Модрич 10
81′ Тони Кроос 8
Тео Эрнандез 15
89′ Карим Бензема 9
Борха Майораль 21
1 Хименес Гаго Роберто
18 Роберто Росалес
3 Диего Гонсалес
4 Луис Эрнандес
11 Гонсало Чори Кастро
24 Диего Ролан
8 Моралес Адриан Гонсалес 43′
14 Хосе Луис Ресио
7 Перес Хуан Карлос 36′
22 Поль Байс
20 Серхио Гонтан Кеко 66′
10 Хуанпи Аньор
16 Адальберто Пеньяранда 61′ 29′
9 Борха Бастон
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
6 Угловые 0
15 Фолы 13
10 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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