Гол Роналду помог «Реалу» победить «Малагу» в матче чемпионата Испании

Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Карим Бензема (9-я минута), Каземиро (21) и Роналду (76), удачно сыгравший на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. У «Малаги» отличились Диего Ролан (18) и Чори Кастро (58). Для португальского форварда «Королевского клуба» этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Испании.