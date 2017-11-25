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21:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в 13-м туре чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Брайтон» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в Манчестере в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в свои ворота на 66-й минуте забил Льюис Данк.

С 29 очками «МЮ» идет на 2-м месте в турнирной таблице, «Брайтон» (16) — 9-й.

«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве «МЮ» обыграл армейцев со счетом 4:1, в Англии команды встретятся в рамках заключительного тура группы А 5 декабря.

Манчестер Юнайтед 1:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон & Хоув
25.11.2017, 18:00 основной раунд: 13-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Крис Хьютон
Голы
66′ Льюис Данк 5
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Антонио Валенсия 25
Поль Погба 6
Эшли Янг 18
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
62′ Хуан Мануэль Мата 8
Златан Ибрагимович 10
71′ Антони Марсьяль 11
Генрих Мхитарян 22
80′ Маркус Рэшфорд 19
Маруан Феллаини 27
1 Мэтью Райан
2 Сальтор Грау Бруно
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
22 Шейн Даффи 87′
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
11 Антони Кноккарт
13 Паскаль Гросс 88′
37 Исайя Браун
20 Солли Марч 75′
19 Хосе Искиэрдо
17 Гленн Маррей 74′ 59′
10 Томер Хемед
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
5 Угловые 0
9 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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