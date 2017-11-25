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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в 13-м туре чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в Манчестере в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в свои ворота на 66-й минуте забил Льюис Данк.
С 29 очками «МЮ» идет на 2-м месте в турнирной таблице, «Брайтон» (16) — 9-й.
«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве «МЮ» обыграл армейцев со счетом 4:1, в Англии команды встретятся в рамках заключительного тура группы А 5 декабря.
|Манчестер Юнайтед
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Брайтон & Хоув
|Жозе Моуринью
|Крис Хьютон
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)