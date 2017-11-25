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20:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Шахтер» победил «Олимпик» в матче чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Донецкий «Шахтер» одержал победу над другим клубом из Донецка «Олимпиком» в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Шахтера». В составе победителей дубль сделал Факундо Ферейра (6-я и 39-я минуты), забивший второй гол с пенальти, по разу отличились Бернард (57) и Фред (74). У проигравших дубль на счету Владимира Приемова (7, 86).

«Шахтер» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, «Олимпик» с 25 баллами идет третьим.

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