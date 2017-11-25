«Шахтер» победил «Олимпик» в матче чемпионата Украины по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Шахтера». В составе победителей дубль сделал Факундо Ферейра (6-я и 39-я минуты), забивший второй гол с пенальти, по разу отличились Бернард (57) и Фред (74). У проигравших дубль на счету Владимира Приемова (7, 86).