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20:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» (Дортмунд) в бундеслиге, отыгравшись с 0:4

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Шальке» сыграли вничью с принципиальным соперником — дортмундской «Боруссией» — в рамках 13-го тура чемпионата Германии, отыгравшись с 0:4.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 4:4.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 13, 25.11.2017, 17:30
Боруссия Д
4Шальке-044

«Боруссия» уже к середине первого тайма вела с преимуществом в четыре мяча — у хозяев забили Пьер-Эмерик Обамеянг (12-я минута), Марио Гётце (20) и Рафаэл Геррейру (25), в свои ворота мяч отправил Бенжамен Стамбули (18).

Во втором тайме Гвидо Бургшталлер (61) и Амин Харит (65) отыграли два мяча, после чего на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Обамеянг. «Шальке» воспользовался численным преимуществом и забил еще дважды — отличились Даниель Калиджури (86) и Налдо (90+4).

Результаты других матчей тура:

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Байер» — 0:1,

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 2:1,

«Лейпциг» — «Вердер» — 2:0;.

«Фрайбург» — «Майнц» — 2:1.

Шальке-04
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Боруссия Д
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