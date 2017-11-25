«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» (Дортмунд) в бундеслиге, отыгравшись с 0:4

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 4:4.

Футбол Германия 2017/2018 Тур 13, 25.11.2017, 17:30 Боруссия Д 4 Шальке-04 4

«Боруссия» уже к середине первого тайма вела с преимуществом в четыре мяча — у хозяев забили Пьер-Эмерик Обамеянг (12-я минута), Марио Гётце (20) и Рафаэл Геррейру (25), в свои ворота мяч отправил Бенжамен Стамбули (18).

Во втором тайме Гвидо Бургшталлер (61) и Амин Харит (65) отыграли два мяча, после чего на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Обамеянг. «Шальке» воспользовался численным преимуществом и забил еще дважды — отличились Даниель Калиджури (86) и Налдо (90+4).

Результаты других матчей тура:

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Байер» — 0:1,

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 2:1,

«Лейпциг» — «Вердер» — 2:0;.