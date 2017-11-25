«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» (Дортмунд) в бундеслиге, отыгравшись с 0:4
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 4:4.
«Боруссия» уже к середине первого тайма вела с преимуществом в четыре мяча — у хозяев забили
Во втором тайме Гвидо Бургшталлер (61) и Амин Харит (65) отыграли два мяча, после чего на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Обамеянг. «Шальке» воспользовался численным преимуществом и забил еще дважды — отличились Даниель Калиджури (86) и Налдо (90+4).
Результаты других матчей тура:
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Байер» — 0:1,
«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 2:1,
«Лейпциг» — «Вердер» — 2:0;.
«Фрайбург» — «Майнц» — 2:1.